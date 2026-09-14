30 % Ermäßigung auf Tickets für die Dachstein-Gletscherbahn

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Berg- und Talfahrt mit der Dachstein-Gletscherbahn.

Auf 2700 Metern Seehöhe begeistert die Dachstein-Bergstation mit eindrucksvoller Architektur, besonderem Ambiente und vielfältigen Attraktionen. Das moderne Gletscherrestaurant verwöhnt mit kulinarischen Highlights, während die Himmelsbar einen atemberaubenden Blick auf den Dachstein bietet. Mutige wagen sich über die schwindelerregende Hängebrücke bis zur „Treppe ins Nichts“, während der Sky Walk mit Fernsicht bis nach Slowenien für echte Gänsehautmomente sorgt. Ein besonderes Highlight ist die Dachstein Himmelsleiter mit Glaspodest und Blick auf den höchsten Berg der Steiermark. Weitere Attraktionen wie der Half Dome Globe, das digitale Fernglas und die Eispalast-Ausstellung „Erforsche den Gletscher“ machen den Besuch unvergesslich.

Hinweis: Verpflichtende Gondel-Fixplatzbuchung unter: derdachstein.at/reservierung

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Berg- und Talfahrt mit der Dachstein-Gletscherbahn.

Somit bezahlen Club-Mitglieder nur 42,70 Euro statt 61 Euro pro Person.

Einlösezeitraum: 14. September bis 8. November 2026

Die Aktion ist limitiert auf insgesamt 100 Tickets. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Tickets erhältlich über nachfolgendem Link: