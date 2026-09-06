Thermenhof Loipersdorf
PuchasPLUS Thermenhof Loipersdorf
–
Steiermark: Drei bzw. Vier Nächte mit Frühstück ab 298 Euro für zwei Personen.
Entdecken Sie den kleinen, aber feinen Thermenhof PuchasPLUS in Loipersdorf. Verbringen Sie zwei entspannte Tage im Vier-Sterne-Hotel Garni in familiärer und gemütlicher Atmosphäre. Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten und entspannen Sie entweder im nahen Puchas Resort Kukmirn oder nutzen Sie das E-Bike-Angebot des Hauses und erkunden per Rad die Region und erkunden Sie die über 200 Ausflugsziele.
2für1-Angebot
- Drei bzw. vier Nächte im Doppezilmmer TOP-Komfort mit Rosenblüten
- Frühstücksbuffet
- XXL Badetasche pro Zimmer
- Ganztages-Wellness Puchas Resort Kukmirn
- Gutschein für Führung und Verkostung in der Destillerie
- E-Bike pro Person für einen Tag
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum und Preis
6. September bis 23. Oktober 2026
3 Nächte für 2 Personen um 298 Euro (So-Fr) und 328 Euro (Fr-So).
4 Nächte für 2 Personen um 357 Euro (So-Fr) und 387Euro (Fr-So).
Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
PuchasPLUS Thermenhof Loipersdorf
Schaufelberg 48, 8380 Grieselstein
Tel: 03329 45880
Mail: urlaub@thermenhof.info