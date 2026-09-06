PuchasPLUS Thermenhof Loipersdorf

Steiermark: Drei bzw. Vier Nächte mit Frühstück ab 298 Euro für zwei Personen.

Entdecken Sie den kleinen, aber feinen Thermenhof PuchasPLUS in Loipersdorf. Verbringen Sie zwei entspannte Tage im Vier-Sterne-Hotel Garni in familiärer und gemütlicher Atmosphäre. Starten Sie in den Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten und entspannen Sie entweder im nahen Puchas Resort Kukmirn oder nutzen Sie das E-Bike-Angebot des Hauses und erkunden per Rad die Region und erkunden Sie die über 200 Ausflugsziele.

2für1-Angebot

Drei bzw. vier Nächte im Doppezilmmer TOP-Komfort mit Rosenblüten

im Doppezilmmer TOP-Komfort mit Rosenblüten Frühstücksbuffet

XXL Badetasche pro Zimmer

Ganztages-Wellness Puchas Resort Kukmirn

Gutschein für Führung und Verkostung in der Destillerie

E-Bike pro Person für einen Tag

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.