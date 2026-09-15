30 % Ermäßigung auf Performance-Tickets des steirischer herbst 2026

Die heutige Gesellschaft ist besessen von „Red Flags“, schlechte Zeichen, die wir überall sehen. Und dennoch: Haben wir politische Warnzeichen zu lange ignoriert? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 59. Ausgabe des steirischen herbst. Eine Gruppenausstellung, Performances und Diskussionen tauchen in Geschichten über Kulturkämpfe und echte Kriege ein. Zusammen mit dem herbstkabarett und weiteren Veranstaltungen verbinden sie Ernsthaftes mit Humorvollem.

Alle Infos und Termine unter www.steirischerherbst.at

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf alle Tickets für die Performances von „Red Flags“ im Rahme des steirischen herbst 2026.

Der steirische herbst 2026 findet heuer von 24. September bis 18. Oktober statt.