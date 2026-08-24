40 % Ermäßigung auf „Weinkost on tour“ Tickets

Geführte Verkostung der besten Weine der Kleine Zeitung Weinkost 2026 in drei steirischen Regionalbüros. Jetzt limitierte Clubtickets um 29,99 € statt 49,99 € sichern!

Wir heißen Sie exklusiv in drei steirischen Regionalbüros der Kleinen Zeitung zur geführten Verkostung der besten Weine der Kleine Zeitung Weinkost 2026 willkommen. Erleben Sie die Kleine Zeitung Weinkost hautnah und werden Sie Teil eines besonderen Abends voller Genuss, Wissen und Weinleidenschaft!

In stilvollem Ambiente erwartet Sie pro Termin eine Auswahl von 12 Finalistenweinen aus vier prämierten Kategorien, begleitet von dem fachkundigen Sommelier und Weinkost-Verkostungsleiter Arno Bergler sowie Kleine Zeitung Kulinarik-Experte Georg Hoffelner. Erfahren Sie spannende Details zu den Rebsorten, Winzern und Weinen direkt von den Profis – und stellen Sie Ihre Fragen im exklusiven Q&A. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Wasser, Säfte, Brot während der Verkostung sowie Fingerfood zum Ausklang sind im Preis inkludiert.

Tickets & Infos gibt es hier: shop.kleinezeitung.at/produkt/weinverkostung