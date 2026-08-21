Lassen Sie sich vom Zauber Venedigs verführen

Die aktuellen Trends in der zeitgenössischen Kunst sind auch heuer wieder im Fokus der 61. Internationalen Biennale in Venedig.

Preis

935 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 75 Euro pro Person

Highlights

4-tägige Kulturreise nach Venedig

nach Venedig Besuch der 61. Internationalen Biennale für zeitgenössische Kunst Besichtigung der verschiedenen Länderpavillons

für zeitgenössische Kunst Besuch des Arsenale mit einer Ausstellung von Koyo Kouoh

mit einer Ausstellung von Koyo Kouoh Galleria dell’Accademia mit bedeutenden Meisterwerken: Madonnen von Bellini „La Tempesta“ von Giorgione Werke von Veronese, Tintoretto und Tizian Krönender Abschluss: Tizians berühmte „Pietà“

mit bedeutenden Meisterwerken:

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Nächtigung im zentralen Hotel (3 Sterne) in Venedig

Frühstück

zwei Tagestickets und zweimal Führung Biennale

Eintritt und Besichtigung Galleria dell’Accademia

Ortstaxe

RETTER Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel: (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at