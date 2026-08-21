Venedigs Kanäle entfalten ihren Charme auch bei Nacht (c) Adobe Stock
Leserreisen
Lassen Sie sich vom Zauber Venedigs verführen
Wann?
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Wo?
Die aktuellen Trends in der zeitgenössischen Kunst sind auch heuer wieder im Fokus der 61. Internationalen Biennale in Venedig.
Preis
935 Euro pro Person
Einzelzimmerzuschlag: 75 Euro pro Person
Highlights
- 4-tägige Kulturreise nach Venedig
- Besuch der 61. Internationalen Biennale für zeitgenössische Kunst
- Besichtigung der verschiedenen Länderpavillons
- Besuch des Arsenale mit einer Ausstellung von Koyo Kouoh
- Galleria dell’Accademia mit bedeutenden Meisterwerken:
- Madonnen von Bellini
- „La Tempesta“ von Giorgione
- Werke von Veronese, Tintoretto und Tizian
- Krönender Abschluss: Tizians berühmte „Pietà“
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- Nächtigung im zentralen Hotel (3 Sterne) in Venedig
- Frühstück
- zwei Tagestickets und zweimal Führung Biennale
- Eintritt und Besichtigung Galleria dell’Accademia
- Ortstaxe
- RETTER Reiseleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
RETTER Reisen
Tel: (03335) 3900
Mail: reisen@retter.at
Web: www.retter-reisen.at