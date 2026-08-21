Die Faszination Portugal aus nächster Nähe erleben

Zwei Städte, eine unvergessliche Reise: Porto und Lissabon darf man auf einer Fahrt nach Portugal nicht verpassen.

Preis

1350 Euro pro Person im Doppelzimmer

Einzelzimmer: 1679 Euro pro Person

Highlights

Portugal-Reise mit den beiden Metropolen Porto und Lissabon

mit den beiden Metropolen Porto : historische Altstadt und verwinkelte Gassen bunte Häuserfronten entlang des Douro Heimat des weltberühmten Portweins

: Lissabon : historische Viertel und prächtige Plätze beeindruckende Aussichtspunkte

: Kulinarischer Genuss : portugiesische Spezialitäten entdecken

: portugiesische Spezialitäten entdecken Insgesamt: abwechslungsreiche Städtereise mit Kultur, Genuss und mediterranem Lebensgefühl

Angebot

Charterflug Graz-Lissabon-Graz

Transfers

Nächtigungen

Besichtigung Coimbra und Porto

halbtägige Stadtrundfahrt Lissabon

örtliche deutschsprachige Reiseleitung

Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at