Leserreisen
Die Faszination Portugal aus nächster Nähe erleben
Wann?
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Wo?
Zwei Städte, eine unvergessliche Reise: Porto und Lissabon darf man auf einer Fahrt nach Portugal nicht verpassen.
Preis
1350 Euro pro Person im Doppelzimmer
Einzelzimmer: 1679 Euro pro Person
Highlights
- Portugal-Reise mit den beiden Metropolen Porto und Lissabon
- Porto:
- historische Altstadt und verwinkelte Gassen
- bunte Häuserfronten entlang des Douro
- Heimat des weltberühmten Portweins
- Lissabon:
- historische Viertel und prächtige Plätze
- beeindruckende Aussichtspunkte
- Kulinarischer Genuss: portugiesische Spezialitäten entdecken
- Insgesamt: abwechslungsreiche Städtereise mit Kultur, Genuss und mediterranem Lebensgefühl
Angebot
- Charterflug Graz-Lissabon-Graz
- Transfers
- Nächtigungen
- Besichtigung Coimbra und Porto
- halbtägige Stadtrundfahrt Lissabon
- örtliche deutschsprachige Reiseleitung
- Springer-Reisebegleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel: (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at