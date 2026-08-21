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Gelbe Straßenbahn in enger Gasse in Lissabon

Leserreisen

Die Faszination Portugal aus nächster Nähe erleben

Kulturreise
Wann?

.–

Zwei Städte, eine unvergessliche Reise: Porto und Lissabon darf man auf einer Fahrt nach Portugal nicht verpassen.

Preis

1350 Euro pro Person im Doppelzimmer
Einzelzimmer: 1679 Euro pro Person

Highlights

  • Portugal-Reise mit den beiden Metropolen Porto und Lissabon
  • Porto:
    • historische Altstadt und verwinkelte Gassen
    • bunte Häuserfronten entlang des Douro
    • Heimat des weltberühmten Portweins
  • Lissabon:
    • historische Viertel und prächtige Plätze
    • beeindruckende Aussichtspunkte
  • Kulinarischer Genuss: portugiesische Spezialitäten entdecken
  • Insgesamt: abwechslungsreiche Städtereise mit Kultur, Genuss und mediterranem Lebensgefühl

Angebot

  • Charterflug Graz-Lissabon-Graz
  • Transfers
  • Nächtigungen
  • Besichtigung Coimbra und Porto
  • halbtägige Stadtrundfahrt Lissabon
  • örtliche deutschsprachige Reiseleitung
  • Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel: (0463) 3870 777 

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at