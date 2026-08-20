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Melliah Kirche mit Blick über Mellieha Bay

Melliah Kirche in Malta (c) VisitMalta

Leserreisen

Zum Musik- und Opernfest nach Malta

KulturreiseMusikreise
Wann?

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Malta mag klein an Fläche sein, aber überwältigend reich an Geschichte, Kultur und mediterranem Lebensgefühl. 

Preis

1899 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 230 Euro
Zuschlag für Meerblick im Doppelzimmer: 120 Euro

Highlights

  • Kulturreise mit außergewöhnlichen musikalischen Erlebnissen
  • Besuch der UNESCO-Welterbestadt Valletta mit Festungsanlagen, Kirchen und Kunstschätzen
  • Spaziergang durch die historischen Gassen der ehemaligen Hauptstadt Mdina
  • Besichtigung prähistorischer Tempelanlagen
  • Ausflug zur imposanten Steilküste von Dingli
  • Besuch des farbenfrohen Fischerdorfs Marsaxlokk
  • Entdeckung der Schwesterinsel Gozo
  • Hafenrundfahrt durch den Grand Harbour mit Blick auf die Festungsanlagen
  • Exklusive Konzerte für Trompete & Orgel, Harfe & Flöte sowie ein Kammerkonzert
  • Musikalischer Höhepunkt: Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im Manoel Theatre

Angebot

  • ab München oder Wien nach Malta und zurück
  • sieben Übernachtungen mit Halbpension plus
  • Konzerte inkl. Transfers und Ausflugsprogramm laut Programm u. v. m.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Dialog Travel

Mail: info@dialog-travel.de

Tel: +49 (0)251 59683840