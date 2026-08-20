Zum Musik- und Opernfest nach Malta

Malta mag klein an Fläche sein, aber überwältigend reich an Geschichte, Kultur und mediterranem Lebensgefühl.

Preis

1899 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 230 Euro

Zuschlag für Meerblick im Doppelzimmer: 120 Euro

Highlights

Kulturreise mit außergewöhnlichen musikalischen Erlebnissen

Besuch der UNESCO-Welterbestadt Valletta mit Festungsanlagen, Kirchen und Kunstschätzen

mit Festungsanlagen, Kirchen und Kunstschätzen Spaziergang durch die historischen Gassen der ehemaligen Hauptstadt Mdina

Besichtigung prähistorischer Tempelanlagen

Ausflug zur imposanten Steilküste von Dingli

Besuch des farbenfrohen Fischerdorfs Marsaxlokk

Entdeckung der Schwesterinsel Gozo

Hafenrundfahrt durch den Grand Harbour mit Blick auf die Festungsanlagen

mit Blick auf die Festungsanlagen Exklusive Konzerte für Trompete & Orgel , Harfe & Flöte sowie ein Kammerkonzert

, sowie ein Musikalischer Höhepunkt: Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im Manoel Theatre

Angebot

ab München oder Wien nach Malta und zurück

sieben Übernachtungen mit Halbpension plus

Konzerte inkl. Transfers und Ausflugsprogramm laut Programm u. v. m.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Dialog Travel

Mail: info@dialog-travel.de

Tel: +49 (0)251 59683840