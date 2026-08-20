Melliah Kirche in Malta (c) VisitMalta
Leserreisen
Zum Musik- und Opernfest nach Malta
Wann?
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Wo?
Malta mag klein an Fläche sein, aber überwältigend reich an Geschichte, Kultur und mediterranem Lebensgefühl.
Preis
1899 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 230 Euro
Zuschlag für Meerblick im Doppelzimmer: 120 Euro
Highlights
- Kulturreise mit außergewöhnlichen musikalischen Erlebnissen
- Besuch der UNESCO-Welterbestadt Valletta mit Festungsanlagen, Kirchen und Kunstschätzen
- Spaziergang durch die historischen Gassen der ehemaligen Hauptstadt Mdina
- Besichtigung prähistorischer Tempelanlagen
- Ausflug zur imposanten Steilküste von Dingli
- Besuch des farbenfrohen Fischerdorfs Marsaxlokk
- Entdeckung der Schwesterinsel Gozo
- Hafenrundfahrt durch den Grand Harbour mit Blick auf die Festungsanlagen
- Exklusive Konzerte für Trompete & Orgel, Harfe & Flöte sowie ein Kammerkonzert
- Musikalischer Höhepunkt: Charles Gounods „Roméo et Juliette“ im Manoel Theatre
Angebot
- ab München oder Wien nach Malta und zurück
- sieben Übernachtungen mit Halbpension plus
- Konzerte inkl. Transfers und Ausflugsprogramm laut Programm u. v. m.
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Dialog Travel
Mail: info@dialog-travel.de
Tel: +49 (0)251 59683840