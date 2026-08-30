Steiermark: 3 Nächte inkl. Halbpension und Ballonfahrt um 569 Euro für zwei Personen.

Mitten im oststeirischen Apfelland liegt das familiär geführte Vier-Sterne Ballonhotel Thaller – ideal für Wellness, Genuss und besondere Erlebnisse. Im großzügigen Wellnessbereich finden Gäste Ruhe und Erholung.

Ein Highlight ist die Heißluftballonfahrt direkt vor Österreichs einzigem Ballonhotel – inklusive Ballonfahrertaufe, Sekt und Urkunde. Im Restaurant sorgen regionale Spezialitäten für Genuss. Auch der steirische Apfel spielt eine Hauptrolle – in der Küche ebenso wie bei ausgewählten Wellnessbehandlungen.

2für1-Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer „Kulmblick“ mit Halbpension

inklusive Ballonfahrt mit Ballonfahrertaufe, Sekt und Urkundenverleihung,

Nutzung des hoteleigenen Wellness-Bereichs

Gratis-Fahrradverleih

Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.

Reiszeitraum & Preis

30. August bis 15. November 2026 um 569 Euro für zwei Personen; exkl. Abgaben.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Ballonhotel Thaller

Hofkirchen 51, 8224 Kaindorf

Tel. (03334) 22 62

E-Mail: info@ballonhotel.at