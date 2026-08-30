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Ballonhotel Thaller
Steiermark: 3 Nächte inkl. Halbpension und Ballonfahrt um 569 Euro für zwei Personen.
Mitten im oststeirischen Apfelland liegt das familiär geführte Vier-Sterne Ballonhotel Thaller – ideal für Wellness, Genuss und besondere Erlebnisse. Im großzügigen Wellnessbereich finden Gäste Ruhe und Erholung.
Ein Highlight ist die Heißluftballonfahrt direkt vor Österreichs einzigem Ballonhotel – inklusive Ballonfahrertaufe, Sekt und Urkunde. Im Restaurant sorgen regionale Spezialitäten für Genuss. Auch der steirische Apfel spielt eine Hauptrolle – in der Küche ebenso wie bei ausgewählten Wellnessbehandlungen.
2für1-Angebot
- 3 Nächte im Doppelzimmer „Kulmblick“ mit Halbpension
- inklusive Ballonfahrt mit Ballonfahrertaufe, Sekt und Urkundenverleihung,
- Nutzung des hoteleigenen Wellness-Bereichs
- Gratis-Fahrradverleih
Angebot nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder gültig.
Reiszeitraum & Preis
30. August bis 15. November 2026 um 569 Euro für zwei Personen; exkl. Abgaben.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Ballonhotel Thaller
Hofkirchen 51, 8224 Kaindorf
Tel. (03334) 22 62
E-Mail: info@ballonhotel.at