30 % Ermäßigung für „Die Nacht der Musicals“

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für „Die Nacht der Musicals“ am 2. Jänner 2027 in der Messe-Arena Klagenfurt.

Internationale Erfolgsmusicals, aktuelle Hits und altbekannte Klassiker: In einer über zweistündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt der internationalen Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Weltbekannte Hits aus „Das Phantom der Oper“ und „Evita“ begeistern das Publikum ebenso wie die Sensationsmusicals „Die Eiskönigin“ mit dem Wahnsinnshit „Let it go“ und „Moulin Rouge“ mit seinen leidenschaftlichen Pop-Hymnen voller Glamour und Emotion. Weitere Infos: dienachtdermusicals.show

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für „Die Nacht der Musicals“ am 2. Jänner 2027 in der Messe-Arena Klagenfurt.

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.