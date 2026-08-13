Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für das „Glenn Miller Orchestra“ am 11. März 2027 in Klagenfurt und am 12. März 2027 in Graz.

Das „World Famous Glenn Miller Orchestra“ bringt den unverwechselbaren, elektrisierenden Sound einer der größten Big Bands aller Zeiten auf die Bühne und begeistert das Publikum mit technischer Präzision und größter Leidenschaft. Von Marseille bis Budapest, von Stockholm bis Rom – überall, wo das Glenn Miller Orchestra auftritt, springt sofort der Funke über. Weitere Infos: glenn-miller.de

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für das „Glenn Miller Orchestra“ am 11. März 2027 in Klagenfurt und am 12. März 2027 in Graz.

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.