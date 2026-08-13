Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für „ABBA – Mamma mia and much more“ am 24. März 2027 in der Messe-Arena Klagenfurt.

Glamourös, ausgefallen, zauberhaft: „ABBA – Mamma Mia and much more“ bringt die legendäre Popgruppe ABBA in einer energiegeladenen und beeindruckenden Show auf die Bühne. Hits wie „Waterloo“, „Fernando“, „Money, Money”, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ und viele mehr werden für einen unvergesslichen ABBA-Konzertabend sorgen. Weitere Infos: www.abbahits.schow

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Show „ABBA – Mamma mia and much more“ am 24. März 2027 in der Messe-Arena Klagenfurt.

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.