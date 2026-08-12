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Kirche hinter einer Brücke, Fluss durch die Stadt Chioggia

Besuchen Sie Venedigs kleine Schwester Chioggia (c) AdobeStock

Leserreisen

Bella Italia für Genießer: Lagunen, Villen & Vino

Kulturreise
Wann?

.–

Wenn sich in Sottomarina die Türen des RETTER Luxus-Reisebus öffnen, liegt bereits der Duft des Meeres in der Luft.

Preis

989 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro)

Highlights

  • 4-Sterne-Hotel nur wenige Minuten vom Strand entfernt
  • Chioggia bequem zu Fuß erreichbar – charmante Lagunenstadt mit Kanälen, bunten Häusern und ursprünglichem italienischem Flair
  • Bootsfahrt auf dem Brenta-Kanal vorbei an prachtvollen venezianischen Villen
  • Besuch der eleganten Villa Widmann mit Festsaal und Park
  • Ravenna mit seinen berühmten jahrhundertealten Mosaiken
  • Naturerlebnis im Po-Delta mit Lagunen, Fischertradition und eventuell Flamingos
  • Ferrara mit Renaissance-Flair und dem Erbe der Familie d’Este
  • Weinverkostung in der Po-Ebene mit regionalem Käse, Bruschetta und Focaccia
  • Padua als Abschluss mit Giottos Scrovegni-Kapelle, der Antonius-Basilika und dem Prato della Valle

Angebot

  • Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
  • Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Tegnue mit HP
  • Besichtigungen und Eintritte lt. Programm
  • Schifffahrt am Brenta-Kanal und im Po-Delta
  • Weinverkostung
  • RETTER-Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel: (03335) 3900 

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at