Bella Italia für Genießer: Lagunen, Villen & Vino

Wenn sich in Sottomarina die Türen des RETTER Luxus-Reisebus öffnen, liegt bereits der Duft des Meeres in der Luft.

Preis

989 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro)

Highlights

4-Sterne-Hotel nur wenige Minuten vom Strand entfernt

Chioggia bequem zu Fuß erreichbar – charmante Lagunenstadt mit Kanälen, bunten Häusern und ursprünglichem italienischem Flair

bequem zu Fuß erreichbar – charmante Lagunenstadt mit Kanälen, bunten Häusern und ursprünglichem italienischem Flair Bootsfahrt auf dem Brenta-Kanal vorbei an prachtvollen venezianischen Villen

vorbei an prachtvollen venezianischen Villen Besuch der eleganten Villa Widmann mit Festsaal und Park

mit Festsaal und Park Ravenna mit seinen berühmten jahrhundertealten Mosaiken

mit seinen berühmten jahrhundertealten Naturerlebnis im Po-Delta mit Lagunen, Fischertradition und eventuell Flamingos

mit Lagunen, Fischertradition und eventuell Flamingos Ferrara mit Renaissance-Flair und dem Erbe der Familie d’Este

mit Renaissance-Flair und dem Erbe der Familie d’Este Weinverkostung in der Po-Ebene mit regionalem Käse, Bruschetta und Focaccia

in der Po-Ebene mit regionalem Käse, Bruschetta und Focaccia Padua als Abschluss mit Giottos Scrovegni-Kapelle, der Antonius-Basilika und dem Prato della Valle

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Tegnue mit HP

Besichtigungen und Eintritte lt. Programm

Schifffahrt am Brenta-Kanal und im Po-Delta

Weinverkostung

RETTER-Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

RETTER Reisen

Tel: (03335) 3900

Mail: reisen@retter.at

Web: www.retter-reisen.at