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Besuchen Sie Venedigs kleine Schwester Chioggia (c) AdobeStock
Leserreisen
Bella Italia für Genießer: Lagunen, Villen & Vino
Wenn sich in Sottomarina die Türen des RETTER Luxus-Reisebus öffnen, liegt bereits der Duft des Meeres in der Luft.
Preis
989 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 165 Euro)
Highlights
- 4-Sterne-Hotel nur wenige Minuten vom Strand entfernt
- Chioggia bequem zu Fuß erreichbar – charmante Lagunenstadt mit Kanälen, bunten Häusern und ursprünglichem italienischem Flair
- Bootsfahrt auf dem Brenta-Kanal vorbei an prachtvollen venezianischen Villen
- Besuch der eleganten Villa Widmann mit Festsaal und Park
- Ravenna mit seinen berühmten jahrhundertealten Mosaiken
- Naturerlebnis im Po-Delta mit Lagunen, Fischertradition und eventuell Flamingos
- Ferrara mit Renaissance-Flair und dem Erbe der Familie d’Este
- Weinverkostung in der Po-Ebene mit regionalem Käse, Bruschetta und Focaccia
- Padua als Abschluss mit Giottos Scrovegni-Kapelle, der Antonius-Basilika und dem Prato della Valle
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Tegnue mit HP
- Besichtigungen und Eintritte lt. Programm
- Schifffahrt am Brenta-Kanal und im Po-Delta
- Weinverkostung
- RETTER-Reiseleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
RETTER Reisen
Tel: (03335) 3900
Mail: reisen@retter.at
Web: www.retter-reisen.at