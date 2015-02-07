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Säulen vor dem Meer in Ligurien

Traumhafte Wanderreise in Ligurien (c) Seiner Reisen

Leserreisen

Italiens schönste Küstenpfade erwandern

Aktivreise
Wann?

.–

Erleben Sie eine faszinierende Wanderreise entlang einer der schönsten Küstenlandschaften Italiens.

Preis

ab 679 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 159 Euro)

Highlights

  • Ligurien: spektakuläre Küstenlandschaft zwischen Côte d’Azur und Toskana, umgeben von Apennin und Alpen
  • Cinque Terre: UNESCO-Weltkulturerbe mit den fünf berühmten Dörfern Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore
  • Wanderungen auf Panoramawegen mit beeindruckenden Ausblicken auf das Mittelmeer
  • Erkundung der Naturinsel Palmaria, idyllischer Weinberge und der Dörfer am Golf der Poeten
  • Ausgewogene Kombination aus Wandern, Natur, Erholung und Kulinarik

Angebot

  • Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus
  • 4 Nächte im 4- Sterne-Hotel inkl. HP
  • geführte Wanderungen
  • Zugfahrt Cinque Terre
  • Fährüberfahrt La Spezia/ Insel Palmaria und retour

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Busreisen SEINER

Tel. (04762) 42 316

Mail: office@busreisenseiner.at

Web: www.busreisenseiner.at