Traumhafte Wanderreise in Ligurien (c) Seiner Reisen
Leserreisen
Italiens schönste Küstenpfade erwandern
Wann?
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Wo?
Erleben Sie eine faszinierende Wanderreise entlang einer der schönsten Küstenlandschaften Italiens.
Preis
ab 679 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 159 Euro)
Highlights
- Ligurien: spektakuläre Küstenlandschaft zwischen Côte d’Azur und Toskana, umgeben von Apennin und Alpen
- Cinque Terre: UNESCO-Weltkulturerbe mit den fünf berühmten Dörfern Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore
- Wanderungen auf Panoramawegen mit beeindruckenden Ausblicken auf das Mittelmeer
- Erkundung der Naturinsel Palmaria, idyllischer Weinberge und der Dörfer am Golf der Poeten
- Ausgewogene Kombination aus Wandern, Natur, Erholung und Kulinarik
Angebot
- Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus
- 4 Nächte im 4- Sterne-Hotel inkl. HP
- geführte Wanderungen
- Zugfahrt Cinque Terre
- Fährüberfahrt La Spezia/ Insel Palmaria und retour
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Busreisen SEINER
Tel. (04762) 42 316
Mail: office@busreisenseiner.at