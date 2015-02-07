Italiens schönste Küstenpfade erwandern

Erleben Sie eine faszinierende Wanderreise entlang einer der schönsten Küstenlandschaften Italiens.

Preis

ab 679 Euro pro Person (Einzelzimmerzuschlag: 159 Euro)

Highlights

Ligurien: spektakuläre Küstenlandschaft zwischen Côte d’Azur und Toskana, umgeben von Apennin und Alpen

spektakuläre Küstenlandschaft zwischen Côte d’Azur und Toskana, umgeben von Apennin und Alpen Cinque Terre: UNESCO-Weltkulturerbe mit den fünf berühmten Dörfern Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore

UNESCO-Weltkulturerbe mit den fünf berühmten Dörfern Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore Wanderungen auf Panoramawegen mit beeindruckenden Ausblicken auf das Mittelmeer

mit beeindruckenden Ausblicken auf das Mittelmeer Erkundung der Naturinsel Palmaria , idyllischer Weinberge und der Dörfer am Golf der Poeten

, idyllischer Weinberge und der Dörfer am Ausgewogene Kombination aus Wandern, Natur, Erholung und Kulinarik

Angebot

Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus

4 Nächte im 4- Sterne-Hotel inkl. HP

geführte Wanderungen

Zugfahrt Cinque Terre

Fährüberfahrt La Spezia/ Insel Palmaria und retour

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Busreisen SEINER

Tel. (04762) 42 316

Mail: office@busreisenseiner.at

Web: www.busreisenseiner.at