Frühlingstraum zwischen Tempeln und Blütenpracht

Erleben Sie mit Springer Reisen Japan im März. Bequem ab/bis Graz!

Preis

4950 Euro im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag: 650 Euro

Highlights

Frühlingsreise durch Japan mit blühenden Parks, Tempeln und Gärten.

Kombination aus jahrtausendealter Kultur, modernen Metropolen und beeindruckenden Naturerlebnissen.

Kyoto: Besuch des Goldenen Pavillons (Kinkaku-ji), des Fushimi-Inari-Schreins und des historischen Geisha-Viertels Gion.

Besuch des Goldenen Pavillons (Kinkaku-ji), des Fushimi-Inari-Schreins und des historischen Geisha-Viertels Gion. Osaka: Flusskreuzfahrt auf dem Dotonbori, lebendige Atmosphäre und Besichtigung der Burg Osaka.

Flusskreuzfahrt auf dem Dotonbori, lebendige Atmosphäre und Besichtigung der Burg Osaka. Nara: Spaziergang zwischen frei laufenden Hirschen.

Spaziergang zwischen frei laufenden Hirschen. Hiroshima : Besichtigung der berühmten Himeji-Burg und des Friedensparks.

: Besichtigung der berühmten Himeji-Burg und des Friedensparks. Fahrt mit dem Shinkansen (japanischer Hochgeschwindigkeitszug).

Besuch des „schwimmenden“ Torii-Tors des Itsukushima-Schreins auf Miyajima.

Tokio: Erleben der faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne.

Erleben der faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne. Hakone: Möglichkeit auf einen beeindruckenden Blick auf den Mount Fuji bei klarem Wetter.

Angebot

Inklusive Flug Graz-München- Osaka & Tokio-Frankfurt-Graz

Transfers, Nächtigungen, Verpflegung, Eintritte und Ausflüge lt. Programm inkl. Shinkansen

örtliche deutschsprachige Reiseleitung

Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at