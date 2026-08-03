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Tempel in Japan vor dem Mount Fuji

Japan

Leserreisen

Frühlingstraum zwischen Tempeln und Blütenpracht

Kulturreise
Wann?

.–

Erleben Sie mit Springer Reisen Japan im März. Bequem ab/bis Graz!

Preis

4950 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 650 Euro

Highlights

  • Frühlingsreise durch Japan mit blühenden Parks, Tempeln und Gärten.
  • Kombination aus jahrtausendealter Kultur, modernen Metropolen und beeindruckenden Naturerlebnissen.
  • Kyoto: Besuch des Goldenen Pavillons (Kinkaku-ji), des Fushimi-Inari-Schreins und des historischen Geisha-Viertels Gion.
  • Osaka: Flusskreuzfahrt auf dem Dotonbori, lebendige Atmosphäre und Besichtigung der Burg Osaka.
  • Nara: Spaziergang zwischen frei laufenden Hirschen.
  • Hiroshima: Besichtigung der berühmten Himeji-Burg und des Friedensparks.
  • Fahrt mit dem Shinkansen (japanischer Hochgeschwindigkeitszug).
  • Besuch des „schwimmenden“ Torii-Tors des Itsukushima-Schreins auf Miyajima.
  • Tokio: Erleben der faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne.
  • Hakone: Möglichkeit auf einen beeindruckenden Blick auf den Mount Fuji bei klarem Wetter.

Angebot

  • Inklusive Flug Graz-München- Osaka & Tokio-Frankfurt-Graz
  • Transfers, Nächtigungen, Verpflegung, Eintritte und Ausflüge lt. Programm inkl. Shinkansen
  • örtliche deutschsprachige Reiseleitung
  • Springer-Reisebegleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at