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Japan
Leserreisen
Frühlingstraum zwischen Tempeln und Blütenpracht
Wann?
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Wo?
Erleben Sie mit Springer Reisen Japan im März. Bequem ab/bis Graz!
Preis
4950 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 650 Euro
Highlights
- Frühlingsreise durch Japan mit blühenden Parks, Tempeln und Gärten.
- Kombination aus jahrtausendealter Kultur, modernen Metropolen und beeindruckenden Naturerlebnissen.
- Kyoto: Besuch des Goldenen Pavillons (Kinkaku-ji), des Fushimi-Inari-Schreins und des historischen Geisha-Viertels Gion.
- Osaka: Flusskreuzfahrt auf dem Dotonbori, lebendige Atmosphäre und Besichtigung der Burg Osaka.
- Nara: Spaziergang zwischen frei laufenden Hirschen.
- Hiroshima: Besichtigung der berühmten Himeji-Burg und des Friedensparks.
- Fahrt mit dem Shinkansen (japanischer Hochgeschwindigkeitszug).
- Besuch des „schwimmenden“ Torii-Tors des Itsukushima-Schreins auf Miyajima.
- Tokio: Erleben der faszinierenden Mischung aus Tradition und Moderne.
- Hakone: Möglichkeit auf einen beeindruckenden Blick auf den Mount Fuji bei klarem Wetter.
Angebot
- Inklusive Flug Graz-München- Osaka & Tokio-Frankfurt-Graz
- Transfers, Nächtigungen, Verpflegung, Eintritte und Ausflüge lt. Programm inkl. Shinkansen
- örtliche deutschsprachige Reiseleitung
- Springer-Reisebegleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel: (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at