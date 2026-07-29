Die Eiskönigin 1&2
30 % Ermäßigung auf Tickets für „Die Eiskönigin 1&2“
Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Show „Die Eiskönigin 1&2“ am 14. März 2027 in der Stadthalle Graz.
Dieses eindrucksvolle Showspektakel auf Eis verzaubert kleine und große Besucher:innen. Großartige und live gesungene Pop-Songs, ein begeisterndes Ensemble aus Musical-Solisten, Eistänzern und Akrobaten sowie ein eindrucksvolles LED-Bühnenbild! Die Schwestern Elsa und Anna und ihre Gefährten begeben sich auf ihre abenteuerliche Reise – und das mit den Stars der deutschsprachigen Musicalszene, dem großen Schlittschuh-Ensemble sowie internationalen Künstler:innen.
30 % Ermäßigung
Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Show „Die Eiskönigin 1&2“ am 14. März 2027 in der Stadthalle Graz.
Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.
Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):