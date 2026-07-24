Salonzug Opatija (c) Schremmer
Leserreisen
Im Salonwagen an die Kvarner Riviera
Wann?
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Wo?
Steigen Sie ein und reisen Sie wie einst Kaiser und Könige: Diese exklusive Salonzugreise (mit Zustiegsmöglichkeit in Graz) entführt Sie im historischen Sonderzug an die ehemalige k. u. k.-Küste nach Opatija an der Kvarner Bucht.
Preis
Ab 799 Euro pro Person
Highlights
- Nostalgische Anreise im historischen Zug mit stilvollem Ambiente.
- Abendessen mit Blick über Opatija und die Kvarner Bucht
- Geführter Stadtrundgang durch den einstigen Nobelkurort der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.
- Besuch des Marktes in Rijeka
Angebot
- Nostalgische Sonderzugreise Wien-Opatija-Wien mit Zusteigmöglichkeit in Graz inkl. Frühstück bei Anreise im Zug
- Inkl. 3 x Nächtigung mit Frühstück, 3 x Abendessen
- Inkl. Ausflüge lt. Programm
50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich! Der Gutscheincode wird per Mail zugeschickt.
Reiseveranstalter
Kuoni Reisen
Tel: (0316) 824571
Mail: office.graz@kuoni.at