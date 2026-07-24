Im Salonwagen an die Kvarner Riviera

Steigen Sie ein und reisen Sie wie einst Kaiser und Könige: Diese exklusive Salonzugreise (mit Zustiegsmöglichkeit in Graz) entführt Sie im historischen Sonderzug an die ehemalige k. u. k.-Küste nach Opatija an der Kvarner Bucht.

Preis

Ab 799 Euro pro Person

Highlights

Nostalgische Anreise im historischen Zug mit stilvollem Ambiente.

Abendessen mit Blick über Opatija und die Kvarner Bucht

Geführter Stadtrundgang durch den einstigen Nobelkurort der Österreichisch-Ungarischen Monarchie.

Besuch des Marktes in Rijeka

Angebot

Nostalgische Sonderzugreise Wien-Opatija-Wien mit Zusteigmöglichkeit in Graz inkl. Frühstück bei Anreise im Zug

Inkl. 3 x Nächtigung mit Frühstück, 3 x Abendessen

Inkl. Ausflüge lt. Programm

50-Euro-Gutschein mit unten anzuforderndem Gutscheincode erhältlich! Der Gutscheincode wird per Mail zugeschickt.

Reiseveranstalter

Kuoni Reisen

Tel: (0316) 824571

Mail: office.graz@kuoni.at