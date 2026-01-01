Genusspass
Ermäßigungen
Genusspass 2026
Wann?
–
Genießen Sie köstliche 3-Gang-Menüs in 32 ausgewählten Restaurants in der Steiermark und in Kärnten
Der Kleine Zeitung Genusspass ist in zwei Varianten erhältlich und enthält 2 bzw. 4 Gutscheine für je ein Drei-Gang-Menü. Um 43 bzw. 77 Euro können Sie in 32 Partnerrestaurants in der Steiermark und in Kärnten Ihre Gutscheine einlösen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.
Unsere 32 Partnerbetriebe:
22 in der Steiermark
|Name
|Ort
|DON CAMILLO
|Graz - Franziskanerplatz
|PEP.
|Graz
|Restaurant Rondo
|Graz
|Häuserl im Wald
|Graz
|Kaiser Greißler - NEU
|Graz
|Sudhaus - NEU
|Graz
|Bauernwirt - NEU
|Graz
|Das Grambacher - NEU
|Raaba-Grambach
|Hügellandhof
|Vasoldsberg
|Fischerwirt
|Gratwein-Straßengel
|Gasthof Thomahan KG
|Friesach bei Peggau
|Kulmer Fischrestaurant
|Birkfeld
|Restaurant Pusswald
|Hartberg
|Bergstadl Weinhof Pichler
|Bad Waltersdorf
|Hotel Liebmann
|Laßnitzhöhe
|Das Altstadthaus
|Bad Radkersburg
|Hotel Böhlerstern
|Kapfenberg
|Landgasthof Hubinger
|Thörl
|Gasthof zur Klause
|Ratten
|Gasthof Knappenwirt
|Mariahof
|Egidiwirt
|Murau
|Stigenwirth
|Krakau
10 in Kärnten & Osttirol
|Name
|Ort
|Café-Restaurant Zeitgeist - NEU
|Klagenfurt
|Restaurant Seerose
|St. Kanzian am Klopeinersee
|Stölzl Schlossrestaurant
|Wolfsberg
|Trippelgut - NEU
|Feldkirchen
|Schloss Albeck - NEU
|Sirnitz
|Naturel Hotels - Dorfwirt Schönleitn
|Oberaichwald/Latschach
|Hotel Löffele - NEU
|Weissbriach
|Familien-Erlebnishotel Hinteregger - NEU
|Rennweg am Katschberg
|Hotel zur Post
|Döbriach
|Grandhotel Lienz Restaurant Orangerie
|Lienz