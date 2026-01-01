Genusspass 2026

Genießen Sie köstliche 3-Gang-Menüs in 32 ausgewählten Restaurants in der Steiermark und in Kärnten

Der Kleine Zeitung Genusspass ist in zwei Varianten erhältlich und enthält 2 bzw. 4 Gutscheine für je ein Drei-Gang-Menü. Um 43 bzw. 77 Euro können Sie in 32 Partnerrestaurants in der Steiermark und in Kärnten Ihre Gutscheine einlösen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.



Unsere 32 Partnerbetriebe:

22 in der Steiermark

Name Ort DON CAMILLO Graz - Franziskanerplatz PEP. Graz Restaurant Rondo Graz Häuserl im Wald Graz Kaiser Greißler - NEU Graz Sudhaus - NEU

Graz Bauernwirt - NEU Graz Das Grambacher - NEU Raaba-Grambach Hügellandhof Vasoldsberg Fischerwirt Gratwein-Straßengel Gasthof Thomahan KG Friesach bei Peggau Kulmer Fischrestaurant Birkfeld Restaurant Pusswald Hartberg Bergstadl Weinhof Pichler Bad Waltersdorf Hotel Liebmann Laßnitzhöhe Das Altstadthaus Bad Radkersburg Hotel Böhlerstern Kapfenberg Landgasthof Hubinger Thörl Gasthof zur Klause Ratten Gasthof Knappenwirt Mariahof Egidiwirt Murau Stigenwirth Krakau

10 in Kärnten & Osttirol