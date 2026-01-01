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Genusspass

Ermäßigungen

Genusspass 2026

KulinarikGenussvorteil
Wann?

Genießen Sie köstliche 3-Gang-Menüs in 32 ausgewählten Restaurants in der Steiermark und in Kärnten

Der Kleine Zeitung Genusspass ist in zwei Varianten erhältlich und enthält 2 bzw. 4 Gutscheine für je ein Drei-Gang-Menü. Um 43 bzw. 77 Euro können Sie in 32 Partnerrestaurants in der Steiermark und in Kärnten Ihre Gutscheine einlösen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. 

Unsere 32 Partnerbetriebe:

22 in der Steiermark

Name Ort
DON CAMILLO Graz - Franziskanerplatz
PEP. Graz
Restaurant Rondo Graz
Häuserl im Wald Graz
Kaiser Greißler - NEU Graz
Sudhaus - NEU
 Graz
Bauernwirt - NEU Graz
Das Grambacher - NEU Raaba-Grambach
Hügellandhof Vasoldsberg
Fischerwirt Gratwein-Straßengel
Gasthof Thomahan KG Friesach bei Peggau
Kulmer Fischrestaurant Birkfeld
Restaurant Pusswald Hartberg
Bergstadl Weinhof Pichler Bad Waltersdorf
Hotel Liebmann Laßnitzhöhe
Das Altstadthaus Bad Radkersburg
Hotel Böhlerstern Kapfenberg
Landgasthof Hubinger Thörl
Gasthof zur Klause Ratten
Gasthof Knappenwirt Mariahof
Egidiwirt Murau
Stigenwirth Krakau

10 in Kärnten & Osttirol

Name Ort
Café-Restaurant Zeitgeist - NEU Klagenfurt
Restaurant Seerose St. Kanzian am Klopeinersee
Stölzl Schlossrestaurant Wolfsberg
Trippelgut - NEU Feldkirchen
Schloss Albeck - NEU Sirnitz
Naturel Hotels - Dorfwirt Schönleitn Oberaichwald/Latschach
Hotel Löffele - NEU Weissbriach
Familien-Erlebnishotel Hinteregger - NEU Rennweg am Katschberg
Hotel zur Post Döbriach
Grandhotel Lienz Restaurant Orangerie Lienz

 