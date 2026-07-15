30 % Ermäßigung auf Tickets für „Falco meets Amadeus“

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Show „Falco meets Amadeus“ am 27. Januar 2027 in der Helmut List Halle.

Zum 70. Geburstag des Superstars gastiert das authentische „Biographical“ mit Hauptdarsteller Alexander Kerbst in der Helmut List Halle. „Falco meets Amadeus“ erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Wieners. Weitere Infos: www.falco-amadeus.com

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für die Bühnen-Show „Falco meets Amadeus“.

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):