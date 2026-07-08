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Dalmatinische Küste

Karibisches Flair an der dalmatinischen Küste (c) KK

Leserreisen

Mandarinenernte an der Makarska Riviera

KulturreiseKulinarische Reise
Wann?

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Auf dieser genussvollen Reise erleben Sie die schönsten Seiten der kroatischen Adriaküste.

Preis

599 Euro p. P. im DZ bzw. 639 Euro p. P. im DZ auf Meerseite
EZZ: 160 Euro
EZZ Meerseite: 240 Euro

Highlights

  • Besuch der Küstenstadt Makarska mit historischer Altstadt
  • Stadtbesichtigung in Dubrovnik mit malerischen Gassen und Stadtmauern
  • Weinverkostung auf der Halbinsel Pelješac
  • Mandarinenernte im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst
  • Bootsfahrt im Neretva-Tal

Angebot

  • Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora
  • 4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Family Beach Resort
  • Stadtführung Makarska & Dubrovnik
  • Weinverkostung
  • Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/ Person)
  • Bootsfahrt inkl. Mittagessen.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH

Tel. (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at

Web: www.hitreise.at