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Karibisches Flair an der dalmatinischen Küste (c) KK
Leserreisen
Mandarinenernte an der Makarska Riviera
Wann?
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Wo?
Auf dieser genussvollen Reise erleben Sie die schönsten Seiten der kroatischen Adriaküste.
Preis
599 Euro p. P. im DZ bzw. 639 Euro p. P. im DZ auf Meerseite
EZZ: 160 Euro
EZZ Meerseite: 240 Euro
Highlights
- Besuch der Küstenstadt Makarska mit historischer Altstadt
- Stadtbesichtigung in Dubrovnik mit malerischen Gassen und Stadtmauern
- Weinverkostung auf der Halbinsel Pelješac
- Mandarinenernte im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst
- Bootsfahrt im Neretva-Tal
Angebot
- Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora
- 4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Family Beach Resort
- Stadtführung Makarska & Dubrovnik
- Weinverkostung
- Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/ Person)
- Bootsfahrt inkl. Mittagessen.
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Hitreise GmbH
Tel. (0463) 59 55 00
Mail: hitreise@hitreise.at
Web: www.hitreise.at