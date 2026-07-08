Mandarinenernte an der Makarska Riviera

Auf dieser genussvollen Reise erleben Sie die schönsten Seiten der kroatischen Adriaküste.

Preis

599 Euro p. P. im DZ bzw. 639 Euro p. P. im DZ auf Meerseite

EZZ: 160 Euro

EZZ Meerseite: 240 Euro

Highlights

Besuch der Küstenstadt Makarska mit historischer Altstadt

Stadtbesichtigung in Dubrovnik mit malerischen Gassen und Stadtmauern

mit malerischen Gassen und Stadtmauern Weinverkostung auf der Halbinsel Pelješac

auf der Halbinsel Pelješac Mandarinenernte im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst

im Neretva-Tal mit musikalischem Empfang, hausgemachten Aperitifs und frischem Obst Bootsfahrt im Neretva-Tal

Angebot

Busfahrt ab/bis Kärnten und Steiermark nach Podgora

4 x N/DZ/HP im 4*Hotel Medora Auri Family Beach Resort

Stadtführung Makarska & Dubrovnik

Weinverkostung

Ausflug Mandarinenfest inkl. Ernte (3 kg/ Person)

Bootsfahrt inkl. Mittagessen.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Bekanntgabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH

Tel. (0463) 59 55 00

Mail: hitreise@hitreise.at

Web: www.hitreise.at