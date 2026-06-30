Marokko: ein Märchen aus 1001 Nacht

Erleben Sie mit Geo Reisen das Abenteuer Marokko und tauchen Sie in eine völlig fremde Welt ein.

Preis

Preis: 1550 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 245 Euro

Highlights

Erkundung von Marrakesch , der „Perle Marokkos“

, der „Perle Marokkos“ Besuch der Menara-Gärten

Besichtigung der großen Moschee

Bummel durch die Souks rund um den Jemaa el-Fna-Platz

rund um den Jemaa el-Fna-Platz Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften am Fuße des Hohen Atlas

Besuch der Oasenstädte Ouarzazate, Zagora und Merzouga

Geländewagentour durch die Dünen der Sahara

durch die Dünen der Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Ait-Ben-Haddou

Besuch der Kasbah Taourirt

Rundgang durch André Hellers Garten „Anima“

Besuch des Majorelle-Gartens von Yves Saint Laurent

Angebot

Flug ab/bis Wien via Madrid nach Marrakesch

6 Nächte in sehr guten Mittelklasse-Hotels (1 x Wüstencamp) mit Frühstück & Abendessen

Besichtigungen

Ausflüge und Eintritte lt. Programm

Kochkurs

Wüstensafari & Kamelreiten

GEO-Reisen Reisebegleitung

Raiffeisen-Stornoschutz

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GEO Reisen

im Eventreisebüro in 8010 Graz,

Hammerlinggasse 6

Tel.: (0316) 813001

Mail: graz@geo.at