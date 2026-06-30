Von Marrakesch bis in die Sahara (c) Bert Oldenburg
Leserreisen
Marokko: ein Märchen aus 1001 Nacht
Wann?
–
Wo?
Erleben Sie mit Geo Reisen das Abenteuer Marokko und tauchen Sie in eine völlig fremde Welt ein.
Preis
Preis: 1550 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 245 Euro
Highlights
- Erkundung von Marrakesch, der „Perle Marokkos“
- Besuch der Menara-Gärten
- Besichtigung der großen Moschee
- Bummel durch die Souks rund um den Jemaa el-Fna-Platz
- Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften am Fuße des Hohen Atlas
- Besuch der Oasenstädte Ouarzazate, Zagora und Merzouga
- Geländewagentour durch die Dünen der Sahara
- Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Ait-Ben-Haddou
- Besuch der Kasbah Taourirt
- Rundgang durch André Hellers Garten „Anima“
- Besuch des Majorelle-Gartens von Yves Saint Laurent
Angebot
- Flug ab/bis Wien via Madrid nach Marrakesch
- 6 Nächte in sehr guten Mittelklasse-Hotels (1 x Wüstencamp) mit Frühstück & Abendessen
- Besichtigungen
- Ausflüge und Eintritte lt. Programm
- Kochkurs
- Wüstensafari & Kamelreiten
- GEO-Reisen Reisebegleitung
- Raiffeisen-Stornoschutz
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
GEO Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz,
Hammerlinggasse 6
Tel.: (0316) 813001
Mail: graz@geo.at