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Kamele in der Wüste der Sahara

Von Marrakesch bis in die Sahara (c) Bert Oldenburg

Leserreisen

Marokko: ein Märchen aus 1001 Nacht

KulturreiseNaturreise
Wann?

Erleben Sie mit Geo Reisen das Abenteuer Marokko und tauchen Sie in eine völlig fremde Welt ein.

Preis

Preis: 1550 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 245 Euro

Highlights

  • Erkundung von Marrakesch, der „Perle Marokkos“
  • Besuch der Menara-Gärten
  • Besichtigung der großen Moschee
  • Bummel durch die Souks rund um den Jemaa el-Fna-Platz
  • Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften am Fuße des Hohen Atlas
  • Besuch der Oasenstädte Ouarzazate, Zagora und Merzouga
  • Geländewagentour durch die Dünen der Sahara
  • Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Ait-Ben-Haddou
  • Besuch der Kasbah Taourirt
  • Rundgang durch André Hellers Garten „Anima“
  • Besuch des Majorelle-Gartens von Yves Saint Laurent

Angebot

  • Flug ab/bis Wien via Madrid nach Marrakesch
  • 6 Nächte in sehr guten Mittelklasse-Hotels (1 x Wüstencamp) mit Frühstück & Abendessen
  • Besichtigungen
  • Ausflüge und Eintritte lt. Programm
  • Kochkurs
  • Wüstensafari & Kamelreiten
  • GEO-Reisen Reisebegleitung
  • Raiffeisen-Stornoschutz

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GEO Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz,
Hammerlinggasse 6
Tel.: (0316) 813001
Mail: graz@geo.at