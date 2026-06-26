Wildes Tansania und das Inselparadies Sansibar

Freuen Sie sich auf spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar!

Preis

4.650 Euro im Doppelzimmer

Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro

Highlights

Safari im weltberühmten Serengeti-Nationalpark mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur

mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis

mitten in der Wildnis Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region mit beeindruckenden Tierbegegnungen

Besuch des Ngorongoro-Kraters , der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt

, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt Authentische Begegnungen mit den Hadzabe und Datoga am Lake Eyasi und Einblicke in die kulturelle Vielfalt Tansanias

Erholung auf der Gewürzinsel Sansibar

Angebot

Flug mit „Ethiopian“ Wien - Kilimanjaro/Sansibar - Wien

Safari und Jeep-Safari lt. Programm

Inlandsflug

4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm

6 x Nächtigung/Halbpension im Boutique-Hotel Villa Kiva auf Sansibar

Springer-Reisebegleitung

Reiseveranstalter

Springer Reisen

Tel.: (0463) 3870 777

Mail: springer@springerreisen.at

Web: www.springerreisen.at