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Gnus im Nationalpark in Tansania

Safari-Erlebnis in Tansania und Traumstrände auf Sansibar (c) Adobestock

Leserreisen

Wildes Tansania und das Inselparadies Sansibar

Wann?

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Freuen Sie sich auf spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar!

Preis

4.650 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro

Highlights

  • Safari im weltberühmten Serengeti-Nationalpark mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur
  • Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis
  • Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region mit beeindruckenden Tierbegegnungen
  • Besuch des Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt
  • Authentische Begegnungen mit den Hadzabe und Datoga am Lake Eyasi und Einblicke in die kulturelle Vielfalt Tansanias
  • Erholung auf der Gewürzinsel Sansibar

Angebot

  • Flug mit „Ethiopian“ Wien - Kilimanjaro/Sansibar - Wien
  • Safari und Jeep-Safari lt. Programm
  • Inlandsflug
  • 4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm
  • 6 x Nächtigung/Halbpension im Boutique-Hotel Villa Kiva auf Sansibar
  • Springer-Reisebegleitung

Reiseveranstalter

Springer Reisen
Tel.: (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at
Web: www.springerreisen.at