Safari-Erlebnis in Tansania und Traumstrände auf Sansibar (c) Adobestock
Leserreisen
Wildes Tansania und das Inselparadies Sansibar
Wann?
.–
Wo?
Freuen Sie sich auf spektakuläre Safari-Erlebnisse und entspannte Tage am Traumstrand von Sansibar!
Preis
4.650 Euro im Doppelzimmer
Einzelzimmerzuschlag: 700 Euro
Highlights
- Safari im weltberühmten Serengeti-Nationalpark mit Beobachtung von Löwen, Elefanten, Giraffen und vielen weiteren Wildtieren in freier Natur
- Übernachtung in einer stilvollen Zelt-Lodge mitten in der Wildnis
- Pirschfahrten in der artenreichen Seronera-Region mit beeindruckenden Tierbegegnungen
- Besuch des Ngorongoro-Kraters, der größten intakten vulkanischen Caldera der Welt
- Authentische Begegnungen mit den Hadzabe und Datoga am Lake Eyasi und Einblicke in die kulturelle Vielfalt Tansanias
- Erholung auf der Gewürzinsel Sansibar
Angebot
- Flug mit „Ethiopian“ Wien - Kilimanjaro/Sansibar - Wien
- Safari und Jeep-Safari lt. Programm
- Inlandsflug
- 4 x Nächtigung/Vollpension in den Lodges lt. Programm
- 6 x Nächtigung/Halbpension im Boutique-Hotel Villa Kiva auf Sansibar
- Springer-Reisebegleitung
Reiseveranstalter
Springer Reisen
Tel.: (0463) 3870 777
Mail: springer@springerreisen.at
Web: www.springerreisen.at