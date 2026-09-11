Eine geheimnisvolle Welt ganz in sich selbst

Über Jahrtausende hinweg haben sich in China eine reichhaltige Kultur und Traditionswelt entwickelt. Entdecken Sie beides bei einer zehntägigen Rundfahrt mit Gruber Reisen: Ausgehend von der kontrastreichen Metropole Shanghai führt die Reiseroute durch zahlreiche unvergessliche Highlights, die das Land der Mitte so besonders machen.

Preis

2640 Euro pro Person

Einzelzimmerzuschlag: 390 Euro

Frühbucherbonus 80 Euro bei Buchung bis 11.09.2026

Zzgl. 29 Euro Servicepauschale.

Highlights

Die Reise führt zur berühmten Terrakotta-Armee in Xi’an , einem UNESCO-Weltkulturerbe mit über 7.000 lebensgroßen Tonsoldaten.

, einem UNESCO-Weltkulturerbe mit über 7.000 lebensgroßen Tonsoldaten. Im Wasserdorf Zhujiajiao können historische Gebäude aus der Ming- und Qing-Dynastie besichtigt werden.

können historische Gebäude aus der Ming- und Qing-Dynastie besichtigt werden. Mit dem Schnellzug geht es weiter nach Luoyang .

. Südöstlich von Luoyang liegt der Shaolin-Tempel , einer der bedeutendsten buddhistischen Zen-Tempel Chinas.

, einer der bedeutendsten buddhistischen Zen-Tempel Chinas. Den Abschluss der Reise bildet die Hauptstadt Peking .

. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Peking zählen: Tian’anmen-Platz, Himmelstempel, Kaiserpalast in der Verbotenen Stadt.

Angebot

Flug ab Graz nach Shanghai & von Peking nach Graz (Umsteigeverbindungen)

Unterbringung in guten Mittelklassehotels

8 x Halbpension

Inlandsflug von Shanghai nach Xi‘an

2 x Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug (Xi‘an - Luoyang – Peking) uvm.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

GRUBER-reisen

Tel.: (0316) 70 89 99

E-Mail: buchung@gruberreisen.at