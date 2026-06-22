Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. „Elvis – Das Musical“ ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für „Elvis - Das Musical“.

Wann: 14. April 2027, 20:00 Uhr

Wo: Helmut List Halle, Graz

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren):