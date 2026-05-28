Lust auf eine erholsame Auszeit inmitten der Berge? Das charmante Chaletdorf Bergdorf Riesner lädt mit exklusiver Aussicht und qualitativer Einrichtung zum Entspannen ein. Genießen Sie alpines Flair, frische Bergluft und das erstklassige Angebot.

2für1-Angebot

3 Nächte inkl. Frühstück im Alpenkräuter-Chalet, Wellness-Chalet oder Wellness-Suite

Nachmittagskaffee & Kuchen

Schladming-Dachstein-Sommercard

kostenfreie Kugelgriller vor Ort

Radverleih

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum und Preis:

28. Mai bis 3. Juli sowie 17. September bis 23. Oktober um 385 Euro im Alpenkräuter Chalet, um 445 Euro im Wellness Chalet (jeweils für 4 Personen) und um 355 Euro in der Wellness Suite (für 2 Personen).

3. Juli bis 28. August um 445 Euro im Alpenkräuter Chalet, um 520 Euro im Wellness Chalet (jeweils für 4 Personen) und um 415 Euro in der Wellness Suite (für 2 Personen).

28. August bis 17. September um 398 Euro im Alpenkräuter Chalet, um 460 Euro im Wellness Chalet (jeweils für 4 Personen) und um 370 Euro in der Wellness Suite (für 2 Personen).

Jeweils für 3 Nächte in der gebuchten Kategorie.

Preise verstehen sich exklusive Endreinigung und allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

LANDSCHÜTZER Bergdorf Riesner

Donnersbachwald 236, 8953 Donnersbachwald

Tel. 0676 447 60 70

www.bergdorf-riesner.at