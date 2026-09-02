Vier Wochen kostenlos: Sprachen lernen leicht gemacht mit Gymglish

Möchten Sie Ihre Sprachkenntnisse vor dem Urlaub schnell auffrischen oder ein Basisvokabular für Ihre Reise nach Spanien erlernen? Mit Gymglish gelingt das auf einfache und unterhaltsame Weise. Für Club-Mitglieder 4 Wochen kostenlos und unverbindlich.

Gymglish bietet kurze, unterhaltsame und personalisierte Online-Sprachkurse an. Jeden Morgen erhalten Sie eine Lektion per E-Mail zugeschickt, mit individuell – auf Ihr Sprachniveau – abgestimmten Inhalten. 15 Minuten pro Tag reichen aus, um Ihr Sprachniveau nachhaltig zu verbessern. Die Kurse sind vom Anfänger- bis zum Fortgeschrittenen-Niveau verfügbar und so konzipiert, dass sie Spaß machen.