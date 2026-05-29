Bergwelten-Abo mit 50 % Ersparnis

Wandern bedeutet unterwegs sein. Dabei ist der Weg selbst das Ziel. Bergwelten nimmt Sie zu den schönsten Bergen und Naturschauplätzen dieser Welt mit, lässt Sie die Freiheit auf den Gipfeln und das alpine Lebensgefühl auf den idyllischen Almen und Hütten miterleben. Bergwelten inspiriert, hinauszugehen.

Sichern Sie sich jetzt das Bergwelten-Abo für nur € 16,95 statt € 33,90 und Sie erhalten das Magazin 6x jährlich mit der Post nach Hause.

Erscheinungsweise: 6x im Jahr (Mindestlaufzeit: 6 Ausgaben)

Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Kundennummer an. Das Angebot gilt für den Abschluss eines neuen Jahresabos. Auf ein bereits bestehendes Abo kann die Ermäßigung nicht angerechnet werden.

Die Lieferung ist versandkostenfrei.

Tipp: Das Verschenken eines ermäßigten Abos ist natürlich möglich.

Bestellungen unter 01 267 6600 15 (Mo-Fr von 8-18 Uhr) oder unter nachfolgendem Button: