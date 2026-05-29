Gratis Eintritt ins Museum für Geschichte in Graz

Als Club-Mitglied der Kleine Zeitung besuchen Sie das Museum für Geschichte in Graz kostenlos. Die aktuelle Ausstellung zur Koralmbahn zeigt spannend, wie sich der Raum zwischen Graz und Klagenfurt über Jahrhunderte politisch, wirtschaftlich und kulturell entwickelt hat. Im Mittelpunkt stehen Mobilität, Geschichte und die neue Verbindung zwischen Steiermark und Kärnten.

Club-Mitglieder besuchen das Museum für Geschichte in Graz das ganze Jahr kostenlos. Club-Karte (oder Kundenprofil in der Kleinen Zeitung App) an der Kassa vorweisen. Pro Club-Nummer für 1 Person einlösbar, so oft Sie möchten!

Aktuelle Ausstellung: Ausstellung Aufbruch! Steiermark ↔ Kärnten

Wann: bis 6. Jänner 2027, jeweils Mi–So, Feiertag, 10–18 Uhr

Wo: Museum für Geschichte, Sackstraße 16, 8010 Graz

Tipp: Nutzen Sie Ihr Ticket bis zum 20. September 2026 auch für einen kostenlosen Besuch der Partnerausstellung im kärnten.museum!

Weitere Infos zur Ausstellung und Museum: museumfürgeschichte.at