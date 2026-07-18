Salzburg: Drei Nächte inkl. Halbpension ab 1.179 Euro für zwei Personen.

Die Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Pongau bietet Familienurlaub mit Wasserwelt, Wellness und Aktivprogramm. Freuen Sie sich auf In- und Outdoorpool, Rutschen, Family- und Adult-Spa, Fitness, Yoga sowie Kinderbetreuung mit Ponyhof, Streichelzoo und TeenZone. Die großzügige Gartenwelt mit Badesee und Spielplätzen macht das Resort zum perfekten Ort für Erholung, Abenteuer und Genuss.

2für1-Angebot

3 Nächte in der Suite Garten-Liebe inkl. Halbpension

Begrüßungsgetränk

Nutzung des Wellness-Bereichs Dampfbad, diverse Saunen, Whirlpool etc.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum& Preis: