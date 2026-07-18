(c) Ferienwelt Kesselgrub
Ferienwelt Kesselgrub****
Salzburg: Drei Nächte inkl. Halbpension ab 1.179 Euro für zwei Personen.
Die Ferienwelt Kesselgrub im Salzburger Pongau bietet Familienurlaub mit Wasserwelt, Wellness und Aktivprogramm. Freuen Sie sich auf In- und Outdoorpool, Rutschen, Family- und Adult-Spa, Fitness, Yoga sowie Kinderbetreuung mit Ponyhof, Streichelzoo und TeenZone. Die großzügige Gartenwelt mit Badesee und Spielplätzen macht das Resort zum perfekten Ort für Erholung, Abenteuer und Genuss.
2für1-Angebot
- 3 Nächte in der Suite Garten-Liebe inkl. Halbpension
- Begrüßungsgetränk
- Nutzung des Wellness-Bereichs Dampfbad, diverse Saunen, Whirlpool etc.
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum& Preis:
7. bis 26. Juni und 14. September bis 2. Oktober um 1.179 Euro und 27. Juni bis 18. Juli und 3. bis 24. Oktober 2026 um 1.491 Euro für jeweils zwei Personen exkl. Abgaben.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.
Ferienwelt Kesselgrub****
Lackengasse 1, 5541 Salzburg Altenmarkt im Pongau
Tel: 06452 5232; E-Mail: info@kesselgrub.at