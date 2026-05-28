30 % Ermäßigung für „Beat it - Die Erfolgsshow über den King of Pop!“

„BEAT IT! – Die Erfolgsshow über den King of Pop!“ ist ein spektakuläres Live-Show-Erlebnis über den erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten, dessen Musik für immer unvergessen bleiben wird. Die etwa zweistündige Hommage zeichnet in spektakulären Bildern Michael Jacksons unvergleichliche Solokarriere nach und präsentiert dabei live 20 seiner größten Hits wie „Billie Jean“, „Smooth Criminal“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Black Or White“ und natürlich „Beat It“. Weitere Infos: www.beat-it-show.com

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Tickets für „Beat it! - Die Erfolgsshow über den King of Pop“.

Wann: 26. März 2027, 20:00 Uhr

Wo: Stadthalle Graz

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren)