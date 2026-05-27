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DUJS Pressefoto Gabriela Benesch, Mario Pecoraro ©Michaela Krauss-Boneau (2)

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Ermäßigungen

30 % Ermäßigung für „Die Udo Jürgens Story“

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Wann?

„Die Udo Jürgens Story“ nimmt Sie mit auf eine emotionale Reise durch Leben und Werk eines der größten Entertainer Europas. Präsentiert wird eine eindrucksvolle Auswahl seiner unvergessenen Klassiker – darunter „Merci Chérie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“ und viele weitere musikalische Meilensteine.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für „Die Udo Jürgens Story“.

Wann: 28. Februar 2027, 18:00 Uhr

Wo: Stefaniensaal, Graz

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren)