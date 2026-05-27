30 % Ermäßigung für „Die Udo Jürgens Story“

„Die Udo Jürgens Story“ nimmt Sie mit auf eine emotionale Reise durch Leben und Werk eines der größten Entertainer Europas. Präsentiert wird eine eindrucksvolle Auswahl seiner unvergessenen Klassiker – darunter „Merci Chérie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“ und viele weitere musikalische Meilensteine.

30 % Ermäßigung

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Tickets für „Die Udo Jürgens Story“.

Wann: 28. Februar 2027, 18:00 Uhr

Wo: Stefaniensaal, Graz

Achtung: Die ermäßigten Karten sind limitiert. Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. zwei Karten einlösbar.

Karten erhältlich in allen Kleine-Zeitung-Büros, unter Tel. (0316) 871 871 11 oder online unter nachfolgendem Link (zzgl. Gebühren)