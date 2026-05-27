Ermäßigung für das Jahresabo von SPORTaktiv!

Mit SPORTaktiv holen Sie sich Motivation, Trainingstipps und Inspiration für ein aktiveres Leben. Ob Laufen, Biken, Fitness oder Outdoor-Abenteuer – das Magazin bietet praxisnahe Inhalte, spannende Reportagen, Sportevents und attraktive Sportreisen. Ideal für alle, die Bewegung, Gesundheit und neue Herausforderungen lieben.

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