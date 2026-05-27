25 % Ermäßigung auf Geburtstagszeitungen

Die Archivzeitungen der Kleine Zeitung bieten spannende Einblicke in fast 120 Jahre Zeitgeschichte. Ob Geburtstag, Hochzeitstag oder Jubiläum – eine historische Zeitung vom Wunschdatum ist ein persönliches Geschenk mit Erinnerungswert. Bestellen Sie Originale oder Reproduktionen bequem online, optional auch in stilvoller Nostalgie-Geschenkverpackung.

Club-Mitglieder erhalten 25 % Ermäßigung auf folgende Zeitungen:

Das Original kostet € 43,50 statt € 58.

Die Reproduktion kostet € 28,50 statt € 38.

Den passenden Zeitungshalter gibt es ab € 42, ein Glückwunschbillett mit Titelseitenlayout der Kleinen Zeitung um fünf Euro und eine passende Geschenkbox kostet € 10, für Club-Mitglieder sogar nur € 7,50.

Mit dem Shop-Gutscheincode – welchen Sie immer dienstags in Ihrer Bonus-Ausgabe finden – bestellen Sie sogar versandkostenfrei.