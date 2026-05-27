Schalten Sie kostenlos eine Anzeige in der Rubrik "Entlaufen/Zugelaufen"!

Mit der Rubrik „Entlaufen/Zugelaufen“ hilft die Kleine Zeitung dabei, vermisste Haustiere und ihre Besitzer wieder zusammenzubringen. Nutzen Sie die große Reichweite der Zeitung und schalten Sie eine Fotoanzeige für entlaufene oder zugelaufene Tiere. Die Rubrik erscheint mittwochs, freitags und samstags – für Club-Mitglieder einmal jährlich kostenlos.

So können Sie Ihre kostenlose Anzeige aufgeben:

Club-Mitglieder können jährlich je eine kostenlose private Fotoanzeige in der Rubrik „Entlaufen/Zugelaufen“ schalten.

Größe: 5 Zeilen Text à 35 Zeichen inkl. Foto

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie Ihre Kundennummer an.

Telefonisch:

0316 875 3700 für die Steiermark

0463 5800 53 für Kärnten

Per Mail: zeilenanzeigen@kleinezeitung.at