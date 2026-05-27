30 % Ermäßigung für „Blasmusik trifft Klassik“

Kendlingers K&K PhilBrass & Percussion verbinden Blasmusik, Klassik und Pop zu einem einzigartigen Konzerterlebnis. Freuen Sie sich auf neu arrangierte Welthits von ABBA, Adele, Ed Sheeran und weiteren Musiklegenden – mitreißend, virtuos und klanggewaltig inszeniert.

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Karten für „Blasmusik trifft Klassik“ in Graz und Klagenfurt.

Klagenfurt: 13. Februar 2027 um 19 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt

Graz: 14. Februar 2027 um 19 Uhr im Congress Graz

Bestellungen sind online unter den nachfolgenden Links möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).

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