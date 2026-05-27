Kleine Zeitung Logo
Suche
Faultier liegt auf einem Ast mit einem Partyhut auf

(c) kk

Ermäßigungen

Abo von der Kleinen Kinderzeitung bestellen und Ermäßigung erhalten

Dauervorteil
Wann?

Die Kleine Kinderzeitung feiert 15 Jahre voller Wissen, Spaß und kindgerechter Nachrichten für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Jede Woche warten spannende Themen aus Natur, Sport, Wissenschaft und Alltag sowie Rätsel, Witze und Maskottchen Fernando. Zum Jubiläum gibt es attraktive Geburtstagsrabatte von bis zu 15 % auf das Aktionsabo – jetzt Lesefreude schenken und Vorteil sichern!

Ermäßigung

Die Kleine Kinderzeitung jetzt zum rabattierten Preis abonnieren!

Rabatt 5 % - Bindefrist 5 Monate
Rabatt 10 % - Bindefrist 10 Monate
Rabatt 15 % - Bindefrist 15 Monate

Bestellen Sie gleich hier online oder unter Tel. (0316) 875-3200 bzw. per Mail an aboservice@kleinezeitung.at.

Nach Ablauf der vereinbarten Bindungsfrist läuft das Abo automatisch in ein unbefristetes Abo zum jeweils gültigen Kombipreis (7,90/9,90 Euro p.M.) über. Angebot gültig bis 31. 12. 2026 und nur für Neuabonnenten der Kleinen Kinderzeitung.