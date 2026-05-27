30 % Ermäßigung für das Silvesterkonzert der K&K Philharmoniker

Erleben Sie am 31. Dezember die „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ mit den Kendlingers K&K Philharmoniker im Konzerthaus Klagenfurt. Freuen Sie sich auf einen beschwingten Konzertabend voller Walzerklänge, Wiener Charme und unvergesslicher Melodien von Johann Strauss Sohn – perfekt für einen musikalischen Jahresausklang.

Club-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf Karten aller Kategorien für das Silvesterkonzert mit Kendlingers K&K Philharmonikern am 31. Dezember um 18 Uhr im Konzerthaus Klagenfurt.

Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.

Bestellungen sind jederzeit online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).