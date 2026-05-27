Ermäßigung für Glückwunschanzeigen

Club-Mitglieder haben die Möglichkeit, vergünstigt Glückwünsche über die Kleine Zeitung zu senden. Egal, ob zum Geburtstag, Valentinstag, Mutter- oder Vatertag, Gratulation zum Baby, zur Sponsion, zur Hochzeit oder zum Hochzeitstag – ein Glückwunsch in der Kleinen Zeitung passt immer.

Überraschen Sie doch Ihre Liebsten beim nächsten Anlass mit einem Glückwunsch in der Kleinen Zeitung. Und das zum absoluten Superpreis!

Folgende Formate und Tarife gelten für das Jahr 2026:

Steiermark:

98 x 40 mm: € 66 (statt € 99)

98 x 80 mm: € 126 (statt € 189)

Kärnten:

98 x 40 mm: € 48 (statt € 81)

98 x 80 mm: € 96 (statt € 153)

Wie kann ich meinen Glückwunsch aufgeben?

Senden Sie alle Daten (gewünschte Größe des Glückwunsches, Erscheinungsdatum, Spruch und Bild, Ihre vollständige Rechnungsadresse, Ihre Telefonnummer) und Ihre Kundennummer an meinewerbung@kleinezeitung.at .

Glückwünsche müssen spätestens drei Tage vor dem gewünschten Erscheinungstermin aufgegeben werden.

Sie haben dazu noch Fragen? Unsere Anzeigenabteilung hilft Ihnen gerne unter der Nummer 0316 875 3700.