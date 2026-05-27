Schalten Sie kostenlose Anzeigen in den Rubriken "Wohnen" & "Mobilität"!

Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung schalten Sie kostenlose Fotoanzeigen in den Marktplätzen „Wohnen“ und „Mobilität“. Präsentieren Sie Ihre Immobilie oder Ihr Auto einer großen regionalen Zielgruppe und profitieren Sie von der hohen Sichtbarkeit. Ideal zum Verkaufen oder Vermieten – einfach, effektiv und kostenlos.

So können Sie Ihre kostenlose Anzeige aufgeben:

Club-Mitglieder können jährlich je eine kostenlose private Fotoanzeige in den Marktplätzen „Wohnen“ und „Mobilität“ inserieren.

Größe: 4 Zeilen Text à 35 Zeichen inkl. Foto

Bitte geben Sie bei der Buchung Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer sowie Ihre Kundennummer an.

Telefonisch:

0316 875 3700 für die Steiermark

0463 5800 53 für Kärnten

Per Mail: zeilenanzeigen@kleinezeitung.at