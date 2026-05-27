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Schalten Sie eine kostenlose Anzeige in der Rubrik "Beruf & Bildung"!
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Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung schalten Sie einmal jährlich kostenlos eine private Zeilenanzeige im Bereich „Beruf & Bildung“. Ob Hilfe im Alltag gesucht wird oder Sie selbst Dienstleistungen wie Nachhilfe, Gartenarbeit oder Musikunterricht anbieten möchten – Ihre Anzeige erreicht gezielt Leserinnen und Leser in der Region. Schnell, unkompliziert und effektiv: Nutzen Sie die Reichweite der Kleinen Zeitung, um Ihr Angebot oder Ihre Suche sichtbar zu machen.
So können Sie Ihre kostenlose Anzeige aufgeben:
Kleine Zeitung Club-Mitglieder können jährlich eine kostenlose private Anzeige in der Rubrik "Beruf & Bildung" schalten.
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