30 % Ermäßigung für die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala

Erleben Sie am 28. Dezember ein musikalisches Feuerwerk, wenn Kendlingers K&K Philharmoniker und Ballett die Bühne im Grazer Stefaniensaal erobern. Die „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ ist eine beschwingte Hommage an den Walzerkönig, dessen Melodien auch 201 Jahre nach seiner Geburt nichts von ihrem Zauber verloren haben. Mit schwebender Leichtigkeit, feinem Humor und einem Hauch Nostalgie entführt Sie das gefeierte Ensemble in die Welt des Dreivierteltakts. Lassen Sie sich vom berühmten Donau-so-blau-Gefühl mitreißen und erleben Sie einen vergnüglichen Abend.

Club-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung auf Karten aller Kategorien für die Wiener Johann Strauß Konzert-Gala mit Kendlingers K&K Philharmonikern und Ballett am 28. Dezember um 18 Uhr im Congress Graz.

Pro Club-Mitglied ist die Ermäßigung auf max. 2 Karten einlösbar.

Bestellungen sind jederzeit online unter nachfolgendem Link möglich oder telefonisch unter 0316 871 871 11 bzw. direkt in allen Kleine Zeitung Büros (zzgl. Gebühr).