Genießen Sie Wohlfühlmomente im Alpen Adria Hotel****
Alpen Adria Hotel****
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2für1-Angebot
- 3 Nächte im Zimmer „Avantgarde“ mit Balkon oder im Zimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne
- Frühstücksbuffet und 5-Gang-Abendmenü
- Eine Flasche Wein zum Abendessen
- Eine Flasche Prosecco bei Anreise
- Im Winter: Inkl. Late-Night-Wellness von 20 bis 21 Uhr (Nutzung Hallenbad, Zirbensauna, Outdoor-Whirlpool) u. v. m.
- Im Sommer: Inklusive kostenloser Fahrradverleih pro Person für einen Tag
Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.
Reisezeitraum & Preise
1. bis 5. März und 8. bis 28. März 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 425 Euro
Doppelzimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne um 440 Euro
1. bis 6. Mai, 10. bis 13. Mai, 14. bis 19. Juni, 5. bis 8. Oktober und 15. - 18. Oktober 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 434 Euro
Doppelzimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne um 446 Euro
4. bis 20. Dezember 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 485 Euro
Jeweils für zwei Personen.
Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer exklusive Abgaben.
Alpen Adria Hotel****
Presseggersee 2
9620 Hermagor
Tel: (04282) 2666
Mail: info@alpenadriahotel.at
Web: alpenadriahotel.at