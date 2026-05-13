Kärnten: 3 Nächte inkl. Halbpension im Doppelzimmer ab 425 Euro für zwei Personen.

Genießen Sie genussvolle Tage inmitten der atemberaubenden Natur der Karnischen Alpen. In der kalten Jahreszeit erwartet Sie von 20 bis 21 Uhr „Late-Night-Wellness“ mit der Nutzung des hoteleigenen Hallenbads, der Zirbensauna und des Outdoor-Whirlpools. Im Sommer entdecken Sie die Umgebung aktiv mit einem kostenlosen Fahrradverleih pro Person für einen Tag. Ob Wellness oder Naturerlebnis – im Alpen Adria Hotel genießen Sie Ihre perfekte Auszeit zu jeder Jahreszeit.

2für1-Angebot

3 Nächte im Zimmer „Avantgarde“ mit Balkon oder im Zimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne

Frühstücksbuffet und 5-Gang-Abendmenü

Eine Flasche Wein zum Abendessen

Eine Flasche Prosecco bei Anreise

Im Winter: Inkl. Late-Night-Wellness von 20 bis 21 Uhr (Nutzung Hallenbad, Zirbensauna, Outdoor-Whirlpool) u. v. m.

Im Sommer: Inklusive kostenloser Fahrradverleih pro Person für einen Tag

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise