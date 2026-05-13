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Genießen Sie Wohlfühlmomente im Alpen Adria Hotel****

Genießen Sie Wohlfühlmomente im Alpen Adria Hotel****

Hotelangebote

Alpen Adria Hotel****

2für1-UrlaubWellnessurlaub
Wann?

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Kärnten: 3 Nächte inkl. Halbpension im Doppelzimmer ab 425 Euro für zwei Personen.
Genießen Sie genussvolle Tage inmitten der atemberaubenden Natur der Karnischen Alpen. In der kalten Jahreszeit erwartet Sie von 20 bis 21 Uhr „Late-Night-Wellness“ mit der Nutzung des hoteleigenen Hallenbads, der Zirbensauna und des Outdoor-Whirlpools. Im Sommer entdecken Sie die Umgebung aktiv mit einem kostenlosen Fahrradverleih pro Person für einen Tag. Ob Wellness oder Naturerlebnis – im Alpen Adria Hotel genießen Sie Ihre perfekte Auszeit zu jeder Jahreszeit.

2für1-Angebot

  • 3 Nächte im Zimmer „Avantgarde“ mit Balkon oder im Zimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne
  • Frühstücksbuffet und 5-Gang-Abendmenü
  • Eine Flasche Wein zum Abendessen
  • Eine Flasche Prosecco bei Anreise
  • Im Winter: Inkl. Late-Night-Wellness von 20 bis 21 Uhr (Nutzung Hallenbad, Zirbensauna, Outdoor-Whirlpool) u. v. m.
  • Im Sommer: Inklusive kostenloser Fahrradverleih pro Person für einen Tag

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

 

Reisezeitraum & Preise

1. bis 5. März und 8. bis 28. März 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 425 Euro
Doppelzimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne um 440 Euro

1. bis 6. Mai, 10. bis 13. Mai, 14. bis 19. Juni, 5. bis 8. Oktober und 15. - 18. Oktober 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 434 Euro
Doppelzimmer „Deluxe“ mit Balkon und Whirlwanne um 446 Euro

4. bis 20. Dezember 2026:
Doppelzimmer „Avantgrade“ mit Balkon um 485 Euro

Jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer exklusive Abgaben.

 

Alpen Adria Hotel****
Presseggersee 2
9620 Hermagor

Tel: (04282) 2666
Mail: info@alpenadriahotel.at
Web: alpenadriahotel.at