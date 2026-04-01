Steiermark-Card 2026 mit gratis Kinderkarte

Gratis Kinderkarte: Steiermark-Card 2026. Jetzt auch als digitale Karte bestellbar!

Wir-Zeit ist die schönste Zeit! Es braucht nicht viel für echte Wir-Zeit. Nur deine Lieblingsmenschen und die Steiermark-Card. 2026 stecken ca. 180 Ausflugsziele in der Steiermark-Card. Gratiseintritte und Rabatte sowie Benefits bei über 50 Vorteilspartnern warten von 1. April bis 31. Oktober 2026.

Von Berg bis See, von Wasser bis Museum, von Action bis Kulinarik – die Steiermark bietet so viele Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse. Also, einfach Karte einpacken und Wir-Zeit genießen! Weil es einfach praktisch ist, wenn man all das ganz unkompliziert mit einer Eintrittskarte besuchen kann, gibt es die Steiermark-Card.

Nimmt ein Erwachsener den freien Eintritt zu jedem enthaltenen Ausflugsziel einmal in Anspruch, käme er so auf einen Gegenwert von 2000 Euro – die Rabatte und Benefits bei über 50 Vorteilspartnern noch gar nicht eingerechnet.

Alle Infos zu den Öffnungszeiten der einzelnen Ausflugsziele finden Sie unter: www.steiermark-card.net