Steiermark: Zwei Nächte inkl. Frühstück und Abendessen ab 150 Euro für zwei Personen. Mitten in der reizvollen Berglandschaft der Weststeiermark erwartet Sie im Gasthof Spengerwirt in Hirschegg ein Ort voller Ruhe, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Erkunden Sie die Region beim Wandern, Radfahren, Walken oder Laufen und erleben Sie unvergessliche Momente bei Sonnenaufgangs- oder Sternenwanderungen.

2für1-Angebot 2 Nächte inkl. Frühstück und Abendessen im DZ oder Appartement

1 x E-Bike-Verleih

Wanderkarte Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise

26. Mai bis 4. August 2026 und 15. September bis 27. Oktober 2026

im Doppelzimmer um 150 Euro (Mo-Fr) bzw. 170 Euro (Fr-So)

im Appartement um 170 Euro (Mo-Fr) bzw. 190 Euro (Fr-so)

Preise verstehen sich exkl. allfälliger Abgaben (Bsp. Tourismus-, Gemeinde-, Kurabgaben etc.).

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Gasthof Spengerwirt***

Hirschegg 276

8584 Hirschegg-Pack

Tel.: (03141) 2230

Mail: offner@spengerwirt.at

Website: www.spengerwirt.at