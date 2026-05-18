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Trencin von oben

Trencin Kulturhauptstadt 2026 (c) KK

Leserreisen

Trenčín & Bratislava: Zwei Städte, ein Erlebnis

Kulturreise
Wann?

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Erleben Sie Trenčín, Europas Kulturhauptstadt 2026, auf einer inspirierenden 3-tägigen Busreise voller Geschichte, Charme und kultureller Höhepunkte.

Reisezeitraum & Preis

9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Clarion um 309 Euro (EZZ: 120 Euro)
9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Falkensteiner um 399 Euro (EZZ: 180 Euro)

Highlights

  • Eindrucksvolle Burg hoch über der Stadt mit spektakulären Ausblicken
  • Verwinkelte Altstadtgassen mit lebendiger Atmosphäre und slowakischer Gastfreundschaft
  • Historische Spuren (z. B. römische Inschrift, bedeutende Bauwerke) zeigen bewegte Vergangenheit
  • Vielfältige Kunst-, Musik- und Veranstaltungsangebote
  • Aufenthalt in Bratislava als Ergänzung der Reise

Angebot

  • Busfahrt nach Bratislava / Trenčín
  • 2 x N/DZ mit Frühstück im 4* Hotel Clarion Congress oder im 4*Hotel Falkensteiner
  • geführter Stadtrundgang in Bratislava
  • Ganztagesausflug nach Trenčín inkl. Kurtaxen

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH

Tel. (0463) 59 55 00
Mail: hitreise@hitreise.at
Web: www.hitreise.at