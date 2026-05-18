Trenčín & Bratislava: Zwei Städte, ein Erlebnis

Erleben Sie Trenčín, Europas Kulturhauptstadt 2026, auf einer inspirierenden 3-tägigen Busreise voller Geschichte, Charme und kultureller Höhepunkte.

Reisezeitraum & Preis

9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Clarion um 309 Euro (EZZ: 120 Euro)

9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Falkensteiner um 399 Euro (EZZ: 180 Euro)

Highlights

Eindrucksvolle Burg hoch über der Stadt mit spektakulären Ausblicken

hoch über der Stadt mit spektakulären Ausblicken Verwinkelte Altstadtgassen mit lebendiger Atmosphäre und slowakischer Gastfreundschaft

mit lebendiger Atmosphäre und slowakischer Gastfreundschaft Historische Spuren (z. B. römische Inschrift, bedeutende Bauwerke) zeigen bewegte Vergangenheit

Vielfältige Kunst-, Musik- und Veranstaltungsangebote

Aufenthalt in Bratislava als Ergänzung der Reise

Angebot

Busfahrt nach Bratislava / Trenčín

2 x N/DZ mit Frühstück im 4* Hotel Clarion Congress oder im 4*Hotel Falkensteiner

geführter Stadtrundgang in Bratislava

Ganztagesausflug nach Trenčín inkl. Kurtaxen

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Reiseveranstalter

Hitreise GmbH