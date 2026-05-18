Trencin Kulturhauptstadt 2026 (c) KK
Leserreisen
Trenčín & Bratislava: Zwei Städte, ein Erlebnis
Wann?
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Wo?
Erleben Sie Trenčín, Europas Kulturhauptstadt 2026, auf einer inspirierenden 3-tägigen Busreise voller Geschichte, Charme und kultureller Höhepunkte.
Reisezeitraum & Preis
9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Clarion um 309 Euro (EZZ: 120 Euro)
9. bis 11. Oktober 2026 im Hotel Falkensteiner um 399 Euro (EZZ: 180 Euro)
Highlights
- Eindrucksvolle Burg hoch über der Stadt mit spektakulären Ausblicken
- Verwinkelte Altstadtgassen mit lebendiger Atmosphäre und slowakischer Gastfreundschaft
- Historische Spuren (z. B. römische Inschrift, bedeutende Bauwerke) zeigen bewegte Vergangenheit
- Vielfältige Kunst-, Musik- und Veranstaltungsangebote
- Aufenthalt in Bratislava als Ergänzung der Reise
Angebot
- Busfahrt nach Bratislava / Trenčín
- 2 x N/DZ mit Frühstück im 4* Hotel Clarion Congress oder im 4*Hotel Falkensteiner
- geführter Stadtrundgang in Bratislava
- Ganztagesausflug nach Trenčín inkl. Kurtaxen
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Reiseveranstalter
Hitreise GmbH
Tel. (0463) 59 55 00
Mail: hitreise@hitreise.at
Web: www.hitreise.at