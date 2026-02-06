1 / 3
Eine Insel, die alle Sinne berührt (c) KK
Leserreisen
Kultur, Natur und Kulinarik in Sardinien
Wann?
.–
Wo?
Sardinien empfängt Sie mit einer faszinierenden Mischung aus unberührter Natur, lebendigen Traditionen und authentischer mediterraner Küche. Zwischen wilden Küsten, archaischen Nuraghen und charmanten Dörfern entdecken Sie eine Insel, die bezaubert.
Preis
1950 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 250 Euro), zzgl. 29 Euro Servicepauschale
50-Euro-Frühbucherbonus bei Buchung bis 6.2.2026
Highlights
- Städte: Orosei als pulsierendes Herz Sardiniens, Nuoro und Orgosolo.
- San Sperate beeindruckt mit Kunst und Klängen.
- Eindrucksvolle Dolinenlandschaften um Dolinova.
- Mediterranes Flair in Cagliari.
- Stille Natur der Sinis-Halbinsel und Eindrücke aus Oristano.
- Farbenprächtiger Abschluss der Reise in Bosa und Alghero.
Angebot
- Direktflug ab/bis Graz nach Olbia
- Rundreise im Komfort-Reisebus
- Ausflüge, Besichtigungen, Eintritte lt. Programm
- Unterbringung in guten Mittelklassehotels mit Halbpension
- Reiseleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Termine
13. bis 19. Oktober 2026
Reiseveranstalter
GRUBER-reisen
Tel. (0316) 70 89 99
Mail: buchung@gruberreisen.at