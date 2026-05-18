Safari-Erlebnisse und spektakuläre Landschaft

Erleben Sie das faszinierende Südafrika – von pulsierenden Metropolen bis hin zu unberührter Wildnis.

Preis

4950 Euro pro Person (EZZ: 750 Euro)

* Kalkulationsstand März 2026. Bei Erhöhungen um mehr als 8 % des Reisepreises aufgrund geänderter Treibstoffkosten, kostenfreie Stornierung innerhalb bestimmter Frist möglich. Exklusive Gebühren.

Highlights

Ankunft in Johannesburg und erste Erkundungen

und erste Erkundungen Besuch von Pretoria mit seinen Sehenswürdigkeiten

mit seinen Sehenswürdigkeiten Reise durch die malerische Provinz Mpumalanga

Fahrt entlang der Panoramaroute mit Naturwundern wie dem Blyde River Canyon

mit Naturwundern wie dem Blyde River Canyon Safari im Kruger National Park mit Chance, die „Big Five“ zu sehen

mit Chance, die „Big Five“ zu sehen Weiterreise entlang der Garden Route

Stopp im Tsitsikamma National Park

Sunset-Cruise in Knysna

Besuch von Oudtshoorn mit den Cango Caves und traditionellem Dinner

mit den Cango Caves und traditionellem Dinner Aufenthalt in Cape Town mit Table Mountain und Kaphalbinsel

mit Table Mountain und Kaphalbinsel Abschluss in den Winelands rund um Stellenbosch und Franschhoek

Angebot

Inklusive Flug Wien-Istanbul-Johannesburg-Port Elizabeth-Kapstadt-Wien

Übernachtung mit Frühstück in 3–4* Hotels oder Lodges

3 x Abendessen

Ausflüge, Eintritte, Pirschfahrten etc. laut Programm

deutschsprachige Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Termin

16. November bis 1. Dezember 2026

Reiseveranstalter

HL Travel

Tel: (03463) 555 21

Mail: office@hltravel.at

WhatsApp: 0664 225 26 26