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Südafrika: Eine Reise voller unvergesslicher Momente (c) KK
Leserreisen
Safari-Erlebnisse und spektakuläre Landschaft
Wann?
–
Wo?
Erleben Sie das faszinierende Südafrika – von pulsierenden Metropolen bis hin zu unberührter Wildnis.
Preis
4950 Euro pro Person (EZZ: 750 Euro)
* Kalkulationsstand März 2026. Bei Erhöhungen um mehr als 8 % des Reisepreises aufgrund geänderter Treibstoffkosten, kostenfreie Stornierung innerhalb bestimmter Frist möglich. Exklusive Gebühren.
Highlights
- Ankunft in Johannesburg und erste Erkundungen
- Besuch von Pretoria mit seinen Sehenswürdigkeiten
- Reise durch die malerische Provinz Mpumalanga
- Fahrt entlang der Panoramaroute mit Naturwundern wie dem Blyde River Canyon
- Safari im Kruger National Park mit Chance, die „Big Five“ zu sehen
- Weiterreise entlang der Garden Route
- Stopp im Tsitsikamma National Park
- Sunset-Cruise in Knysna
- Besuch von Oudtshoorn mit den Cango Caves und traditionellem Dinner
- Aufenthalt in Cape Town mit Table Mountain und Kaphalbinsel
- Abschluss in den Winelands rund um Stellenbosch und Franschhoek
Angebot
- Inklusive Flug Wien-Istanbul-Johannesburg-Port Elizabeth-Kapstadt-Wien
- Übernachtung mit Frühstück in 3–4* Hotels oder Lodges
- 3 x Abendessen
- Ausflüge, Eintritte, Pirschfahrten etc. laut Programm
- deutschsprachige Reiseleitung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Termin
16. November bis 1. Dezember 2026
Reiseveranstalter
HL Travel
Tel: (03463) 555 21
Mail: office@hltravel.at
WhatsApp: 0664 225 26 26