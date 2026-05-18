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Blick von oben auf Südafrika

Südafrika: Eine Reise voller unvergesslicher Momente (c) KK

Leserreisen

Safari-Erlebnisse und spektakuläre Landschaft

Aktivurlaub
Wann?

Erleben Sie das faszinierende Südafrikavon pulsierenden Metropolen bis hin zu unberührter Wildnis.

Preis

4950 Euro pro Person (EZZ: 750 Euro)

* Kalkulationsstand März 2026. Bei Erhöhungen um mehr als 8 % des Reisepreises aufgrund geänderter Treibstoffkosten, kostenfreie Stornierung innerhalb bestimmter Frist möglich. Exklusive Gebühren.

Highlights

  • Ankunft in Johannesburg und erste Erkundungen
  • Besuch von Pretoria mit seinen Sehenswürdigkeiten
  • Reise durch die malerische Provinz Mpumalanga
  • Fahrt entlang der Panoramaroute mit Naturwundern wie dem Blyde River Canyon
  • Safari im Kruger National Park mit Chance, die „Big Five“ zu sehen
  • Weiterreise entlang der Garden Route
  • Stopp im Tsitsikamma National Park
  • Sunset-Cruise in Knysna
  • Besuch von Oudtshoorn mit den Cango Caves und traditionellem Dinner
  • Aufenthalt in Cape Town mit Table Mountain und Kaphalbinsel
  • Abschluss in den Winelands rund um Stellenbosch und Franschhoek

Angebot

  • Inklusive Flug Wien-Istanbul-Johannesburg-Port Elizabeth-Kapstadt-Wien
  • Übernachtung mit Frühstück in 3–4* Hotels oder Lodges
  • 3 x Abendessen
  • Ausflüge, Eintritte, Pirschfahrten etc. laut Programm
  • deutschsprachige Reiseleitung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Termin

16. November bis 1. Dezember 2026

Reiseveranstalter

HL Travel
Tel: (03463) 555 21
Mail: office@hltravel.at
WhatsApp: 0664 225 26 26