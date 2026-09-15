Malta - Insel zwischen Europa und Afrika

Auf dieser unvergesslichen Reise erwartet Sie eine Welt aus faszinierender Geschichte, atemberaubender Natur und herzlicher Gastfreundschaft.

Preis

899 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: ab 160 Euro).

Optionale Ausflüge zubuchbar: Drei Städte (ab 59 Euro), der Süden Maltas und Gozo (je ab 99 Euro).

Highlights

Hauptstadt Valletta: Prächtige Paläste und Panoramablick von der Befestigungsanlage

Prächtige Paläste und Panoramablick von der Befestigungsanlage Kulturelle Schätze

Malerische Strände und azurblaues Wasser

und azurblaues Wasser Ausflug nach Gozo

Angebot

Flug Wien-Malta-Wien mit Air Malta

4 Nächte im 4*-Hotel Solana (oder gleichwertig) mit Frühstück

2 x Abendessen

Stadtrundgang

Valletta und Hafenrundfahrt

Raiffeisen-Stornoschutzversicherung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Termine

11.-15. September 2026

20.-24. Oktober 2026

Reiseveranstalter