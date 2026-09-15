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Valletta in Malta

Charmantes Valletta auf der Insel Malta (c) KK

Leserreisen

Malta - Insel zwischen Europa und Afrika

Wann?

.–

Auf dieser unvergesslichen Reise erwartet Sie eine Welt aus faszinierender Geschichte, atemberaubender Natur und herzlicher Gastfreundschaft.

Preis

899 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: ab 160 Euro).

Optionale Ausflüge zubuchbar: Drei Städte (ab 59 Euro), der Süden Maltas und Gozo (je ab 99 Euro).

Highlights

  • Hauptstadt Valletta: Prächtige Paläste und Panoramablick von der Befestigungsanlage
  • Kulturelle Schätze
  • Malerische Strände und azurblaues Wasser
  • Ausflug nach Gozo

Angebot

  • Flug Wien-Malta-Wien mit Air Malta
  • 4 Nächte im 4*-Hotel Solana (oder gleichwertig) mit Frühstück
  • 2 x Abendessen
  • Stadtrundgang
  • Valletta und Hafenrundfahrt
  • Raiffeisen-Stornoschutzversicherung

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Termine

11.-15. September 2026

20.-24. Oktober 2026

Reiseveranstalter

Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6,
Tel.:  (0316) 813001
Mail: graz@geo.at