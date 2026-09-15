Charmantes Valletta auf der Insel Malta (c) KK
Leserreisen
Malta - Insel zwischen Europa und Afrika
Wann?
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Wo?
Auf dieser unvergesslichen Reise erwartet Sie eine Welt aus faszinierender Geschichte, atemberaubender Natur und herzlicher Gastfreundschaft.
Preis
899 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: ab 160 Euro).
Optionale Ausflüge zubuchbar: Drei Städte (ab 59 Euro), der Süden Maltas und Gozo (je ab 99 Euro).
Highlights
- Hauptstadt Valletta: Prächtige Paläste und Panoramablick von der Befestigungsanlage
- Kulturelle Schätze
- Malerische Strände und azurblaues Wasser
- Ausflug nach Gozo
Angebot
- Flug Wien-Malta-Wien mit Air Malta
- 4 Nächte im 4*-Hotel Solana (oder gleichwertig) mit Frühstück
- 2 x Abendessen
- Stadtrundgang
- Valletta und Hafenrundfahrt
- Raiffeisen-Stornoschutzversicherung
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
Termine
11.-15. September 2026
20.-24. Oktober 2026
Reiseveranstalter
Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6,
Tel.: (0316) 813001
Mail: graz@geo.at