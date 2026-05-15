Auf den Spuren der Antike und des Ätna

Die Schönheit Siziliens erleben: Dort, wo die Sonne intensiver scheint und Geschichte lebendig wird. Einzigartige Rundreise durch ein Land der Kontraste: von malerischen Küsten bis zu majestätischen Berglandschaften, von antiken Stätten bis zu lebhaften Städten voller Lebensfreude.

Preis

1499 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZZ: 275 Euro)

Highlights

Start in der malerischen Kleinstadt Cefalù

Ausflüge zur antiken Stadt Agrigent , der Hauptstadt Palermo und dem prächtigen Dom von Monreale

, der Hauptstadt und dem prächtigen Weiterreise durch Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge

und Besuch von Giardini Naxos und dem charmanten Taormina mit dem berühmten antiken Amphitheater

und dem charmanten mit dem berühmten antiken Ausflug zum Ätna , dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Weinverkostung

, dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Besuch von der barocken Stadt Noto und der geschichtsträchtigen Stadt Syrakus

Angebot

Flug Wien-Catania-Wien

7 Nächte mit HP in 4*-Hotels

Ausflüge und Transfers lt .Programm

exkl. Eintritte (ca. 180 Euro)

Weinverkostung am Ätna

deutschsprachige Reiseleitung

Termin

16. bis 23. 10. 2026

Reiseveranstalter