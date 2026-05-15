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Anischt von Palermo mit Strand und Felsen

Cefalu

Leserreisen

Auf den Spuren der Antike und des Ätna

Wann?

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Die Schönheit Siziliens erleben: Dort, wo die Sonne intensiver scheint und Geschichte lebendig wird. Einzigartige Rundreise durch ein Land der Kontraste: von malerischen Küsten bis zu majestätischen Berglandschaften, von antiken Stätten bis zu lebhaften Städten voller Lebensfreude.

Preis

1499 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZZ: 275 Euro)

Highlights

  • Start in der malerischen Kleinstadt Cefalù
  • Ausflüge zur antiken Stadt Agrigent, der Hauptstadt Palermo und dem prächtigen Dom von Monreale
  • Weiterreise durch Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge
  • Besuch von Giardini Naxos und dem charmanten Taormina mit dem berühmten antiken Amphitheater
  • Ausflug zum Ätna, dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Weinverkostung
  • Besuch von der barocken Stadt Noto und der geschichtsträchtigen Stadt Syrakus

Angebot

  • Flug Wien-Catania-Wien
  • 7 Nächte mit HP in 4*-Hotels
  • Ausflüge und Transfers lt .Programm
  • exkl. Eintritte (ca. 180 Euro)
  • Weinverkostung am Ätna
  • deutschsprachige Reiseleitung

Termin

16. bis 23. 10. 2026

Reiseveranstalter

Geo Reisen
Hamerlinggasse 6
8010 Graz
Tel.: 0316 813001
Mail: graz@geo.at