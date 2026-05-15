Cefalu
Leserreisen
Auf den Spuren der Antike und des Ätna
Die Schönheit Siziliens erleben: Dort, wo die Sonne intensiver scheint und Geschichte lebendig wird. Einzigartige Rundreise durch ein Land der Kontraste: von malerischen Küsten bis zu majestätischen Berglandschaften, von antiken Stätten bis zu lebhaften Städten voller Lebensfreude.
Preis
1499 Euro pro Person im Doppelzimmer (EZZ: 275 Euro)
Highlights
- Start in der malerischen Kleinstadt Cefalù
- Ausflüge zur antiken Stadt Agrigent, der Hauptstadt Palermo und dem prächtigen Dom von Monreale
- Weiterreise durch Olivenhaine, Obstgärten und Weinberge
- Besuch von Giardini Naxos und dem charmanten Taormina mit dem berühmten antiken Amphitheater
- Ausflug zum Ätna, dem größten aktiven Vulkan Europas inklusive Weinverkostung
- Besuch von der barocken Stadt Noto und der geschichtsträchtigen Stadt Syrakus
Angebot
- Flug Wien-Catania-Wien
- 7 Nächte mit HP in 4*-Hotels
- Ausflüge und Transfers lt .Programm
- exkl. Eintritte (ca. 180 Euro)
- Weinverkostung am Ätna
- deutschsprachige Reiseleitung
Termin
16. bis 23. 10. 2026
Reiseveranstalter
Geo Reisen
Hamerlinggasse 6
8010 Graz
Tel.: 0316 813001
Mail: graz@geo.at