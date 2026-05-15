Von Tokio bis Mount Fuji: Japans Highlights erleben!

Mit GEO Reisen den Zauber Japans entdecken und lebendige Traditionen, lebhafte Metropolen, prachtvolle Tempel und Gärten im Farbenmeer des Herbstes erleben.

Preis

ab 4140 Euro pro Person (EZZ: ab 490 Euro).

Highlights

Beeindruckende Mischung aus uralten Traditionen und modernen Städten

aus uralten Traditionen und modernen Städten Vielfältige Natur: Meer, Gebirge, Seen, eindrucksvolle Tempelanlagen

Meer, Gebirge, Seen, eindrucksvolle Tempelanlagen Moderne Highlights wie Shinkansen-Züge und Tokios Wolkenkratzer

und Atemberaubende Blicke auf den Mount Fuji

Ruhe und Gelassenheit in Tempelanlagen und Gärten

Geschäftiges Treiben in der Megametropole Tokio

Reise mit österreichischer Reiseleitung

Angebot

Flug Wien-Tokio-Wien

11 Nächte mit Frühstück in guten Mittelklassehotels

Schnellzug Shinkansen Kyoto-Hiroshima

Hiroshima-Himeji-Tokio

Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte und Transfers im klimatisierten Bus

österr. Reiseleitung und örtliche Guides

Termin

17. bis 29. 11. 2026

Reiseveranstalter

Geo Reisen