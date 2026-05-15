japan
Leserreisen
Von Tokio bis Mount Fuji: Japans Highlights erleben!
Wann?
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Wo?
Mit GEO Reisen den Zauber Japans entdecken und lebendige Traditionen, lebhafte Metropolen, prachtvolle Tempel und Gärten im Farbenmeer des Herbstes erleben.
Preis
ab 4140 Euro pro Person (EZZ: ab 490 Euro).
Highlights
- Beeindruckende Mischung aus uralten Traditionen und modernen Städten
- Vielfältige Natur: Meer, Gebirge, Seen, eindrucksvolle Tempelanlagen
- Moderne Highlights wie Shinkansen-Züge und Tokios Wolkenkratzer
- Atemberaubende Blicke auf den Mount Fuji
- Ruhe und Gelassenheit in Tempelanlagen und Gärten
- Geschäftiges Treiben in der Megametropole Tokio
- Reise mit österreichischer Reiseleitung
Angebot
- Flug Wien-Tokio-Wien
- 11 Nächte mit Frühstück in guten Mittelklassehotels
- Schnellzug Shinkansen Kyoto-Hiroshima
- Hiroshima-Himeji-Tokio
- Besichtigungen, Ausflüge, Eintritte und Transfers im klimatisierten Bus
- österr. Reiseleitung und örtliche Guides
Termin
17. bis 29. 11. 2026
Reiseveranstalter
Geo Reisen
im Eventreisebüro in 8010 Graz, Hamerlinggasse 6,
Tel.: (0316) 813001
Mail: graz@geo.at