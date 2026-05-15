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Leserreisen
Indian Summer in Wales und den Cotswolds
Wann?
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Wales und die malerischen Cotswolds liefern im Spätherbst ein spektakuläres Farbenspiel. Wenn sich das Land vom Wye Valley bis hinauf nach Snowdonia in Gold, Kupfer und tiefes Rot hüllt, leuchten nicht nur die Wälder, sondern auch Weiden und Felder in feinsten Nuancen zwischen Grün, Sand und warmen Brauntönen.
Preis
2.550 Euro pro Person im Doppelzimmer
2.910 Euro pro Person im Einzelzimmer
Highlights
- Gartenreise durch das wildromantische Fürstentum von Prince William
- Besuch der malerischen Bilderbuchlandschaft der Cotswolds
- Entdeckung traumhafter Privatgärten wie Oxleaze Farm
- Besichtigung beeindruckender Gartenanlagen, u. a. Highgrove House, privater Garten von King Charles III
- Prachtvolle Gartenkunst in Dyffryn Gardens
- Besuch des berühmten Veddw House Garden mit malerischen Perspektiven
- Stadtbesichtigung in Cardiff mit charmanter Innenstadt
- Führung durch das eindrucksvolle Cardiff Castle
Angebot
- Inkl. Flug ab/bis Wien nach London
- Rundreise im Komfortreisebus
- 4 Nächte mit HP in Cardiff
- 2 Nächte mit HP in Gloucester
- Eintritte und Führungen lt. Programm
- Reisebegleitung: Oliva-Gartenexpertin Veronika Schuber
Termin
12. bis 18. 10. 2026
Reiseveranstalter
Oliva Reisen
Tel.: (0316) 29 109 52
Mail: mail@olivareisen.at
Web: www.olivareisen.at