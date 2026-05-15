Indian Summer in Wales und den Cotswolds

Wales und die malerischen Cotswolds liefern im Spätherbst ein spektakuläres Farbenspiel. Wenn sich das Land vom Wye Valley bis hinauf nach Snowdonia in Gold, Kupfer und tiefes Rot hüllt, leuchten nicht nur die Wälder, sondern auch Weiden und Felder in feinsten Nuancen zwischen Grün, Sand und warmen Brauntönen.

Preis

2.550 Euro pro Person im Doppelzimmer

2.910 Euro pro Person im Einzelzimmer

Highlights

Gartenreise durch das wildromantische Fürstentum von Prince William

Besuch der malerischen Bilderbuchlandschaft der Cotswolds

Entdeckung traumhafter Privatgärten wie Oxleaze Farm

Besichtigung beeindruckender Gartenanlagen, u. a. Highgrove House , privater Garten von King Charles III

, privater Garten von Prachtvolle Gartenkunst in Dyffryn Gardens

Besuch des berühmten Veddw House Garden mit malerischen Perspektiven

mit malerischen Perspektiven Stadtbesichtigung in Cardiff mit charmanter Innenstadt

mit charmanter Innenstadt Führung durch das eindrucksvolle Cardiff Castle

Angebot

Inkl. Flug ab/bis Wien nach London

Rundreise im Komfortreisebus

4 Nächte mit HP in Cardiff

2 Nächte mit HP in Gloucester

Eintritte und Führungen lt. Programm

Reisebegleitung: Oliva-Gartenexpertin Veronika Schuber

Termin

12. bis 18. 10. 2026

Reiseveranstalter

Oliva Reisen